Ex-Gastronom (79) stellte einen Serientäter

Als er vor einem Baumarkt in Neusiedl am See das Auto von L. plündern wollte, ist der Serientäter aus Ungarn an den Falschen geraten. Der Pensionist hatte seine Handwerker-Einkaufstour zwar schon begonnen, musste jedoch aufgrund einer Anfrage der Werkstatt wegen seiner Reifen nochmals zum Pkw zurück. „Meine Beifahrertür stand weit offen und ein fremder Mann hat gerade mein Handschuhfach leer geräumt“, erinnert sich der verärgerte Besitzer: „Mein Adrenalin-Spiegel war in Sekunden auf 100! Ich habe sofort geschrien.“