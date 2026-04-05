Ex-Gastronom (79) stellte einen Serientäter

Auf frischer Tat ertappt hat ein Ex-Gastronom einen Autoknacker, der seinen Pkw plündern wollte. Der Pensionist zeigte Courage. Jetzt sitzt der Kriminelle monatelang in Haft.
Seine 79 Jahre sieht man Peter L. nicht an. Der Gastronom, der früher ein Lokal in Wien betrieben hat, strotzt vor Vitalität und macht den Eindruck, noch viel länger die Fäden in einem Szene-Treff ziehen zu können. Das Selbstbewusstsein des Burgenländers brachte einen Kriminellen (45) zur Strecke, der schon 14 Vorstrafen aufweist und zehn Jahre im Gefängnis gesessen ist.
Als er vor einem Baumarkt in Neusiedl am See das Auto von L. plündern wollte, ist der Serientäter aus Ungarn an den Falschen geraten. Der Pensionist hatte seine Handwerker-Einkaufstour zwar schon begonnen, musste jedoch aufgrund einer Anfrage der Werkstatt wegen seiner Reifen nochmals zum Pkw zurück. „Meine Beifahrertür stand weit offen und ein fremder Mann hat gerade mein Handschuhfach leer geräumt“, erinnert sich der verärgerte Besitzer: „Mein Adrenalin-Spiegel war in Sekunden auf 100! Ich habe sofort geschrien.“
Aufgeschreckt lief der auf frischer Tat Ertappte zu seinem eigenen Auto in der Nähe – der Pensionist flott hinterher. In dieser heiklen Situation reagierte L. geistesgegenwärtig. Prompt gab der Verbrecherjäger die Kfz-Marke, das Kennzeichen und die Fluchtrichtung per Notruf der Polizei durch.
Wellness-Gutscheine, Geld und Handys als Beute
Die Fahndung war rasch von Erfolg gekrönt. Bei der Ortstafel von Winden am See konnten zwei Beamte den Verdächtigen stoppen. Der 120-Kilo-Mann ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Im Tatfahrzeug konnte jede Menge Diebesgut sichergestellt werden. Die Beutepalette reichte von Bargeld und etlichen Handys über Gutscheine für Wellness-Urlaube bis zu Zalando-Paketen.
Je rascher und detaillierter uns die Informationen erreichen, umso schneller und gezielter kann die Polizei agieren, wie Erfolge in der Praxis zeigen.
Victoria Krojer, Chefinspektorin
Jetzt greift die Polizei den Fall, der sich im vergangenen Oktober ereignet hatte, neu auf, um die Wichtigkeit der Mithilfe der Bevölkerung in der Kriminalitätsbekämpfung aufzuzeigen. Der Serientäter aus Ungarn ist mittlerweile zu 22 Monaten Haft verurteilt worden, er sitzt in Eisenstadt. „Die Zivilcourage wie bei Peter L. ist vorbildlich. Solche Zwischenfälle oder verdächtige Beobachtungen sind immer sofort der Polizei zu melden, aber keinesfalls sich selbst in Gefahr bringen“, rät Chefinspektorin Victoria Krojer von der Landespolizeidirektion.
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