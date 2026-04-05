„Eiskönig“ will endlich seine Wunschkandidatin

„Die Leute dort vom AMS können ja nichts dafür. Die haben auch Verständnis gezeigt für meine Position, aber die Order, dass ich bei der Einstellung keine alltäglichen Fragen oder kleine Kopfrechenaufgaben stellen darf, ist ihnen von oben vorgegeben.“ Walter Vogl, Besitzer des Linzer „Eiskönig“ erzählte der „Krone“ von einem skurrilen Ersatzkraftverfahren beim AMS.