„Eiskönig“ will endlich seine Wunschkandidatin

Das Warten auf die „Wunschprinzessin“ dauert noch: Das AMS schickte vier Ersatzkandidaten für einen Linzer Eissalon namens „Eiskönig“, doch keiner passte. Einer der Bewerber glaubte sogar, es ginge um einen Job als Kfz-Mechaniker. Wie mühsam die Personalsuche mittlerweile sein kann, wissen viele Kleinunternehmer, wie eine Umfrage zeigt.
„Die Leute dort vom AMS können ja nichts dafür. Die haben auch Verständnis gezeigt für meine Position, aber die Order, dass ich bei der Einstellung keine alltäglichen Fragen oder kleine Kopfrechenaufgaben stellen darf, ist ihnen von oben vorgegeben.“ Walter Vogl, Besitzer des Linzer „Eiskönig“ erzählte der „Krone“ von einem skurrilen Ersatzkraftverfahren beim AMS.
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