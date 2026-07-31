Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hitzerekord geknackt

39,6 Grad! So heiß war es in OÖ überhaupt noch nie

Oberösterreich
31.07.2026 17:00
Der Moserteich in Schalchen ist komplett ausgetrocknet, gleicht aktuell eher einer ...
Der Moserteich in Schalchen ist komplett ausgetrocknet, gleicht aktuell eher einer Wüstenlandschaft.(Bild: Manfred Fesl)
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Philipp Zimmermann

Anhaltende Trockenheit und Hitze werden in Oberösterreich zu immer größerem Problem. Am Freitag purzelten auch einige Hitze-Rekorde. Mittlerweile sind Bäche ausgetrocknet und Wälder fangen Feuer. In Grieskirchen half eine Wassersparverordnung beim Sparen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Am Freitag um 15.30 Uhr war es so weit: In Weyer kletterte das Thermometer auf 39,6 Grad – so heiß war es in OÖ noch nie. Auch bei den Messstationen in Linz (38 Grad), Braunau/Ranshofen (37,9) und Hörsching (37,8) wurden Höchstwerte aufgestellt.

Hitze und Dürre stellen das Land vor Herausforderungen: „Wir müssen lernen, mit dem kostbaren Gut Trinkwasser noch sorgfältiger umzugehen. Das waren wir in Österreich so noch nicht gewöhnt. Doch man muss kein Hellseher sein, um zu wissen, dass das auch in Zukunft ein großes Thema sein wird“, sagt Maria Pachner, die Bürgermeisterin von Grieskirchen.

Verordnung half der Gemeinde
In ihrer Stadt gilt bereits seit einem Monat eine Wassersparverordnung. Diese sei von der Bevölkerung verständnisvoll aufgenommen worden. Die Verordnung half der Gemeinde merklich, Wasser zu sparen und Brunnenstände zu stabilisieren. War zuvor ein täglicher Wasserverbrauch von 1600 Kubikmetern normal, kann man mittlerweile 200 bis 300 Kubikmeter pro Tag einsparen. Anders zeigt sich die Situation in Traun. Dort liegt der Verbrauch aktuell bei 7300 Kubikmetern pro Tag und damit deutlich über den bisherigen Sommerspitzen von rund 6000.

Verbote sind das letzte Mittel
„Sollte der Wasserverbrauch in den kommenden Tagen nicht deutlich zurückgehen, sind ernsthafte Versorgungsengpässe nicht auszuschließen. Verbote und Nutzungseinschränkungen sind für die Stadt stets das letzte Mittel“, so die Stadtgemeinde. In Traun, Wels und im Linzer Stadtpark wurde am Freitag auch die Ozon-Informationsschwelle überschritten.

Lesen Sie auch:
Der nördliche Teil des Attersees, konkret Kammer und Seewalchen, wird von der ...
Zwei Landeplätze zu
Wenig Wasser im Attersee: Probleme bei Schifffahrt
31.07.2026
Feuerwehreinsatz:
Lebensgefährliche Abkühlung: Reh aus Pool gerettet
31.07.2026

Wie wichtig eine ausreichende Wasserreserve ist, zeigte sich am Donnerstag bei einem Waldbrand in Weyer. Im Ortsteil Unterlaussa brannten 5000 Quadratmeter Wald, die in mühsamer Arbeit gelöscht werden mussten. Am Freitag waren die Wehren zudem bei Feldbränden in Ottnang am Hausruck oder in Alberndorf/Riedmark gefordert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
31.07.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
128.230 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, jetzt beginnt Rückreise
94.409 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Wien
Der traurige Tod nach einem lapidaren Knochenbruch
86.202 mal gelesen
Renate Hobiger kann nicht fassen, dass ihr Ehemann Alfred sterben musste. Sie erhebt schwere ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, jetzt beginnt Rückreise
2954 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1113 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Wirtschaft
Hunderte Bankomaten zahlen weniger Geld aus
963 mal kommentiert
Die etwaigen Limits von manchen Bankomatbetreibern haben keinen Einfluss auf die Abhebegrenze ...
Mehr Oberösterreich
Hitzerekord geknackt
39,6 Grad! So heiß war es in OÖ überhaupt noch nie
Bundesliga im TICKER
LIVE ab 19.30 Uhr: Der Saisonstart LASK gegen GAK!
Jetzt verhaftet
Raser fuhr fast Kinder und Polizisten nieder
Oberösterreich
„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause
Zwei Landeplätze zu
Wenig Wasser im Attersee: Probleme bei Schifffahrt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf