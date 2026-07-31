39,6 Grad! So heiß war es in OÖ überhaupt noch nie

Verordnung half der Gemeinde

In ihrer Stadt gilt bereits seit einem Monat eine Wassersparverordnung. Diese sei von der Bevölkerung verständnisvoll aufgenommen worden. Die Verordnung half der Gemeinde merklich, Wasser zu sparen und Brunnenstände zu stabilisieren. War zuvor ein täglicher Wasserverbrauch von 1600 Kubikmetern normal, kann man mittlerweile 200 bis 300 Kubikmeter pro Tag einsparen. Anders zeigt sich die Situation in Traun. Dort liegt der Verbrauch aktuell bei 7300 Kubikmetern pro Tag und damit deutlich über den bisherigen Sommerspitzen von rund 6000.