Dieser Wiener Platz soll videoüberwacht werden

Ein weiterer Brennpunkt in der Bundeshauptstadt soll nun durch Videoüberwachung sicherer werden. Am Reumann-, Kepler- und Karlsplatz gibt es sie bereits.
Jetzt soll also der nächste Schritt für mehr Sicherheit rund um den fünftfrequentiertesten Bahnhof Österreichs her.
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