„Lebensgefahr!“ Weg zu Haltestelle führt über B156

Die Lokalbahn fährt nicht, im Salzburger Flachgau wird an der Schiene gebaut. Für die Fahrgäste gibt es einen Schienenersatzverkehr und neue Bus-Stopps direkt an der B156. Einer davon gilt bei den Öffi-Nutzern als besonders gefährlich ...
„Das ist lebensgefährlich!“, ärgert sich ein Fahrgast direkt an der B156. Dort sind derzeit mehrere Haltestellen für Busse des Schienenersatzverkehrs eingerichtet. Eine davon steht mitten im Verkehrsknoten in Bergheim. „Fahrgäste kennen sich nicht aus und laufen auch direkt über die Straße zum Bus“, heißt es beim „Krone“-Lokalaugenschein.
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