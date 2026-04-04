„Lebensgefahr!“ Weg zu Haltestelle führt über B156

„Das ist lebensgefährlich!“, ärgert sich ein Fahrgast direkt an der B156. Dort sind derzeit mehrere Haltestellen für Busse des Schienenersatzverkehrs eingerichtet. Eine davon steht mitten im Verkehrsknoten in Bergheim. „Fahrgäste kennen sich nicht aus und laufen auch direkt über die Straße zum Bus“, heißt es beim „Krone“-Lokalaugenschein.