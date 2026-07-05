Loslassen ist die Königsdisziplin

Nicht selten mischen sie dann auch noch mehr oder weniger elegant vom Altenteil aus mit. Und da können sie furchtbar unangenehm werden, wenn sie mit ihren Ratschlägen kein Gehör finden. Unsere immer älter werdenden Gesellschaften bringen daher Armeen von Beratern hervor. Für die jüngeren Nachfolger eine nur mit stoischer Geduld zu überwindende Quälerei.