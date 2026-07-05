Loslassen ist die Königsdisziplin

„Krone“-Salzburg-Chefredakteur Claus Pándi kommentiert die Suche nach einer neuen Präsidentschaft bei den Festspielen und warum es für Größen in Politik und Kultur so schwierig ist vom eigenen Einfluss loszulassen.
Es soll Kunstminister gegeben haben, die glaubten, die Kunst brauche sie. Ganz so, als würde mit ihrem Verschwinden von der politischen Bildfläche die Kunst ebenfalls verschwinden.
Nun ist Selbstüberschätzung keine exklusive Eigenschaft des politischen Geschäfts. Das findet man auch oft bei führenden Persönlichkeiten im Kunstbetrieb. Irgendwann nach Jahren der Prominenz sind diese Leute von ihrer eigenen Bedeutung dermaßen überwältigt, dass sie den Bezug zur Wirklichkeit verlieren.
Nicht selten mischen sie dann auch noch mehr oder weniger elegant vom Altenteil aus mit. Und da können sie furchtbar unangenehm werden, wenn sie mit ihren Ratschlägen kein Gehör finden. Unsere immer älter werdenden Gesellschaften bringen daher Armeen von Beratern hervor. Für die jüngeren Nachfolger eine nur mit stoischer Geduld zu überwindende Quälerei.
Der wunderbare Vorarlberger Schriftsteller Arno Geiger schreibt in seinem Roman „Reise nach Laredo“, dass in jedem Menschen ein zurückgetretener König steckt. Viele Menschen seien nur so grantig, weil sie mit dem Verlust ihrer Bedeutung nicht klarkamen.
Stilvoll loslassen zu können, ist die Königsdisziplin im Leben. Vor allem jener Männer und Frauen, die einmal wirklich oder auch nur vermeintlich wichtig waren.
Vielleicht wünschen sich Mächtige oft Unsterblichkeit nicht deshalb, weil sie ein fast ewiges Leben wollen, sondern weil sie frustriert sind von der Vorstellung, dass es für die anderen danach einfach weitergeht.
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