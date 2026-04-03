So viele Wiener wurden im Winter zu Lebensrettern

Mehr als 15.500-mal griffen Menschen in diesem Winter zum Telefon, um Hilfe für Obdachlose zu holen – eine Zahl, die zeigt, wie groß die Not auf Wiens Straßen ist, aber auch, wie viele nicht weggeschaut haben. Die Caritas der Erzdiözese Wien hat am Freitag ihre Bilanz der Winternothilfe präsentiert – und die fällt eindrücklich aus.