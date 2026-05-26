Favoriten: Zwischen Super-Grätzl & Polizeisorgen

Das erste Super-Grätzl Wiens ist fertig, die Favoritenstraße wird grüner. Bezirksvorsteher Marcus Franz berichtet über die Aufwertung des Bezirks, wo die Lebensqualität steigt. Gleichzeitig bleibt die langjährige Forderung nach mehr Polizei eine zentrale Herausforderung für den wachsenden Stadtteil.