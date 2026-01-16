„Plötzlich stand ein alter Bekannter gegenüber“

Zwei Obdachlose starben kürzlich in der Eiseskälte in Wien – in Linz ist die Wärmestube der Caritas in der Dinghoferstraße einer von mehreren Zufluchtsorten für Wohnungslose, aber auch einfach für arme Leute. Patrick Hörtnagl (29) leitet seit gut einem Jahr die Institution und hat in dieser Zeit viele schöne, aber auch gefährliche und emotional berührende Momente erlebt.
„OÖ Krone“: Der heurige Winter hatte schon außergewöhnlich kalte Tage. Da denken viele, die ein Dach über dem Kopf haben, an die Obdachlosen.
Patrick Hörtnagl: Das merken wir auch, es steigt die Zahl an Spenden und die Aufmerksamkeit für die Wärmestube. Doch wir sind das ganze Jahr täglich gut besucht. Im Winter bleiben die Besucher eben länger, oft während der gesamten Öffnungszeit.
