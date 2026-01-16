„Plötzlich stand ein alter Bekannter gegenüber“

„OÖ Krone“: Der heurige Winter hatte schon außergewöhnlich kalte Tage. Da denken viele, die ein Dach über dem Kopf haben, an die Obdachlosen.

Patrick Hörtnagl: Das merken wir auch, es steigt die Zahl an Spenden und die Aufmerksamkeit für die Wärmestube. Doch wir sind das ganze Jahr täglich gut besucht. Im Winter bleiben die Besucher eben länger, oft während der gesamten Öffnungszeit.