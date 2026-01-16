Vorteilswelt
In der Wärmestube:

„Plötzlich stand ein alter Bekannter gegenüber"

Oberösterreich
16.01.2026 11:20
Rund 130 Essen, dazu Kaffee und Süßspeisen – alles Spenden –, geben Patrick Hörtnagl und seine Kollegen täglich aus.
Rund 130 Essen, dazu Kaffee und Süßspeisen – alles Spenden –, geben Patrick Hörtnagl und seine Kollegen täglich aus.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Zwei Obdachlose starben kürzlich in der Eiseskälte in Wien – in Linz ist die Wärmestube der Caritas in der Dinghoferstraße einer von mehreren Zufluchtsorten für Wohnungslose, aber auch einfach für arme Leute. Patrick Hörtnagl (29) leitet seit gut einem Jahr die Institution und hat in dieser Zeit viele schöne, aber auch gefährliche und emotional berührende Momente erlebt.

0 Kommentare

„OÖ Krone": Der heurige Winter hatte schon außergewöhnlich kalte Tage. Da denken viele, die ein Dach über dem Kopf haben, an die Obdachlosen.
Patrick Hörtnagl: Das merken wir auch, es steigt die Zahl an Spenden und die Aufmerksamkeit für die Wärmestube. Doch wir sind das ganze Jahr täglich gut besucht. Im Winter bleiben die Besucher eben länger, oft während der gesamten Öffnungszeit.

