Einsatz trotz Kälte: „Wir gehen jedem Anruf nach“

Betroffene reagieren oft schockiert

„Zwingen können wir niemanden. Wir gehen jedem Anruf nach, aber nicht alle Klienten nehmen unser Angebot an“, erklärt sie. Einmal habe ihr ein obdachloser Mann gesagt, er wolle sich nicht an ein Bett gewöhnen und verzichte auf einen Notschlafplatz.