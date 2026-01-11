Vorteilswelt
Einsatz trotz Kälte: „Wir gehen jedem Anruf nach“

Wien
11.01.2026 11:00
Susanne Peter, Verantwortliche des Caritas-Kältetelefons und selbst Streetworkerin, ist mit ...
Susanne Peter, Verantwortliche des Caritas-Kältetelefons und selbst Streetworkerin, ist mit ihrem Team rund um die Uhr im Einsatz(Bild: Caritas d. Ed. Wien)

Tag und Nacht sind Mitarbeiter vom Caritas-Kältetelefon im Einsatz, um obdachlosen Menschen ein Winterpakt oder Schutz zu liefern. Gerade wegen der aktuellen Minusgrade können Anrufe Leben retten. Eine Streetworkerin und eine Freiwillige erzählen. 

Wenn bei Barbara Einzinger das Telefon läutet, schaltet sie auf Alarmstimmung. „Wo sind sie? Reagiert die Person?“, fragt sie dann. Einzinger ist Freiwillige beim Caritas-Kältetelefon. Ihre Aufgabe ist es, den Aufenthaltsort einer obdachlosen Person möglichst genau herauszufinden.

Die Daten gibt sie an das Streetworker-Team weiter. Dann kommt Susanne Peter, Verantwortliche des Caritas-Kältetelefons und selbst Streetworkerin, ins Spiel.

Mit trockenem Gewand, Winter-Schlafsäcken oder Suppen machen sie sich auf den Weg. Manchmal nehmen sie die Betroffenen auch in Notquartiere unterschiedlicher Einrichtungen mit.

Zitat Icon

Einem Klienten haben wir mal Winterschuhe überreicht. Er meinte, das reicht. Zu viel Gutes halte er nämlich nicht aus.

Streetworkerin Susanne Peter 

Betroffene reagieren oft schockiert  
„Zwingen können wir niemanden. Wir gehen jedem Anruf nach, aber nicht alle Klienten nehmen unser Angebot an“, erklärt sie. Einmal habe ihr ein obdachloser Mann gesagt, er wolle sich nicht an ein Bett gewöhnen und verzichte auf einen Notschlafplatz. 

Manche seien wiederum verwundert, dass Passanten ihretwegen Hilfe holen. „Sie verstehen nicht, dass man sich um sie sorgt“, so Peter.

Warum besonders Kälte so gefährlich ist 
Seit November gingen über 5.600 Anrufe ein, etwa 200 Menschen konnte man in ein Notquartier vermitteln.

Schon mehrere Personen habe man heuer mit Körpertemperatur 34, also einer starken Unterkühlung, aufgefunden. „Lieber einmal zu oft als zu wenig anrufen“, appelliert Peter daher. Bei medizinischen Notfällen sollte die Rettung gerufen werden. 

Das Kältetelefon ist rund um die Uhr unter der Nummer 01 480 45 53 erreichbar. Die engagierten Helfer sind unsere Wiener der Woche. 

