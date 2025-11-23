Vorteilswelt
Appell der Caritas

Wenn Schlafen tödlich wird: „Anruf rettet Leben!“

Wien
23.11.2025 11:22
Die Hilfsorganisation Caritas ruft dazu auf, jetzt besonders auf Obdachlose zu achten.
Die Hilfsorganisation Caritas ruft dazu auf, jetzt besonders auf Obdachlose zu achten.(Bild: kvdkz/stock.adobe.com)

Die aktuell frostigen Nächte können für wohnungslose Menschen zur tödlichen Bedrohung werden. Kältetelefone und Winternothilfe-Angebote der Caritas Österreich sind deshalb im Dauereinsatz. Die Organisation bittet die Bevölkerung eindringlich darum, jetzt ganz besonders auf Obdachlose zu achten.

0 Kommentare

„Ein Anruf beim Kältetelefon kann der erste Schritt sein, um einem Menschen das Leben zu retten“, sagte Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler. Wer einen Menschen bemerkt, der in Kälte auf der Straße liegt, soll die Person ansprechen und fragen, ob Hilfe benötigt wird, informierten die Caritas und Kathpress am Sonntag in einer Aussendung.

Kontaktmöglichkeiten in ganz Österreich

  • Wien: Kältetelefon Caritas Wien: 01/4804-553 – 0:00-24:00 Uhr, 29. Oktober bis 29. April
  • Burgenland: Kältetelefon Caritas Burgenland: 0676/8373-0322 – 08:00-22:00 Uhr, 1. November bis 31. März
  • Steiermark: Kältetelefon Caritas Steiermark: 0676/8801-58111 – 18:00-24:00 Uhr, 11. November bis 31. März
  • Kärnten: Kältetelefon Caritas Kärnten: 0463/3960-60 – 18:00-06:00 Uhr, 1. November bis 31. März
  • Salzburg: Kältetelefon Caritas Salzburg: 0676/8482-10651 – 0:00-24:00 Uhr, 1. November bis 31. März
  • Tirol: Kältetelefon: 0512/2144-7 (TSD – Tiroler Soziale Dienste GMBH) – 0:00-24:00 Uhr, 1. November bis 30. April
  • Vorarlberg: Caritas Center Feldkirch: 05522/200-1700 – 08:00-12:00 Uhr (Mo-Fr), Notschlafstelle am Jahnplatz 4 in Feldkirch: 05522/200-1200 – 18:30-08:00 Uhr, Caritas Café 05522/200-1570 – 08:30-16:30 Uhr (Mo-Fr), 08:30-12:00 Uhr (Sa)
  • Oberösterreich: Kältetelefon für das Linzer Stadtgebiet – Sozialverein B37 – OBST 0732/7767-67560, E-Mail: linzer-kaeltetelefon(at)b37.at – 10:00-12:00 Uhr (Di, Do) – 1. November bis 31. März, außerhalb der genannten Zeiten ist ein Anrufbeantworter aktiv. Mails können immer gesendet werden.
  • Niederösterreich: Kein Kältetelefon! Notschlafstellen gibt es in St. Pölten (Emmaus) und Wr. Neustadt (Verein für soziale Betreuung Süd und VBO)

Streetwork-Teams im Einsatz
Über die nach Region mit unterschiedlichen Rufnummern versehenen Caritas-Kältetelefone können Streetworker kontaktiert werden. Sozialarbeiter und Ärzte in den mobilen Streetwork-Teams helfen mit Lebensmittelpaketen, Decken oder Schlafsäcken und können auch erste medizinische und psychologische Erstversorgung leisten.

Lesen Sie auch:
Die Wiener Wohnungslosenhilfe warnt die Politik eindringlich davor, bei Einsparungen Kürzungen ...
Appell an Politik:
„Wohnung verlieren ist bisschen wie kleiner Tod“
06.11.2025
„Etwas nur für mich“
Wie ein Ex-Obdachloser seine erste Wohnung erlebt
11.04.2025
Weg für Obdachlose
Zuerst ein neues Zuhause – dann die Probleme lösen
25.11.2024

Kälte-Hilfe ist überlebenswichtig
Die Winter-Notquartiere bieten einen warmen Schlafplatz, in den Wärmestuben und Tageszentren können sich Menschen tagsüber aufwärmen und erhalten eine warme Mahlzeit. „Je niedriger die Temperaturen, desto wichtiger wird die Hilfe für Betroffene“, so die Caritas-Chefin.

Appell der Caritas
Wenn Schlafen tödlich wird: „Anruf rettet Leben!"
Wiener der Woche
Lebensretter mit einem Wunsch: sich zu bedanken
Eiseskälte und Wind
Winterzauber in Wien: Der erste Schnee ist da!
Musikverein
Matthias Goerne: „Was wär' ich ohne Schubert!"
Krone Plus Logo
Fürstliches Gehalt
Diese Phantom-Stadträtin kostet uns 158.000 Euro
