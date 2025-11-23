Wenn Schlafen tödlich wird: „Anruf rettet Leben!“

„Ein Anruf beim Kältetelefon kann der erste Schritt sein, um einem Menschen das Leben zu retten“, sagte Caritas-Präsidentin Nora Tödtling-Musenbichler. Wer einen Menschen bemerkt, der in Kälte auf der Straße liegt, soll die Person ansprechen und fragen, ob Hilfe benötigt wird, informierten die Caritas und Kathpress am Sonntag in einer Aussendung.