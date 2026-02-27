„Lieb von ihm!“ Der Erzbischof kommt im Suppenbus

Die Sitzung hat länger gedauert als geplant, Erzbischof Josef Grünwidl eilt vom Innersten der Stadt, dem Stephansplatz, ins „Chancenhaus Grangasse“ der Caritas im 15. Bezirk. Natürlich ganz normal wie jeder andere, mit den Öffis. Doch dort atemlos angekommen, ist er enttäuscht: „Was, es gibt da jetzt nichts zu tun? Ich dachte, ich könnte hier noch etwas mitarbeiten …“