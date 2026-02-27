„Lieb von ihm!“ Der Erzbischof kommt im Suppenbus

„So etwas hat im Fußball nichts zu suchen“
Hosiner nach Eklat
So mancher Geistlicher lässt sich chauffieren, Wiens Erzbischof Josef Grünwidl chauffiert lieber selbst – und zwar den „Canisibus“ der Caritas: Statt Predigten im Warmen gibt es bei ihm auf den kalten Straßen heiße Suppe für Bedürftige. Nähe, die gut tut und gut ankommt.
Die Sitzung hat länger gedauert als geplant, Erzbischof Josef Grünwidl eilt vom Innersten der Stadt, dem Stephansplatz, ins „Chancenhaus Grangasse“ der Caritas im 15. Bezirk. Natürlich ganz normal wie jeder andere, mit den Öffis. Doch dort atemlos angekommen, ist er enttäuscht: „Was, es gibt da jetzt nichts zu tun? Ich dachte, ich könnte hier noch etwas mitarbeiten …“
