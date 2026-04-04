Spritpreisbremse könnte zum Bumerang werden

„Pulver nicht gleich verschießen“

Zudem verschieße die Regierung damit bereits ihr Pulver. „Wichtig wäre es, den bedürftigen Haushalten über den Winter zu helfen, sollten die Energiepreise bis in den Herbst hinein so hoch bleiben.“ Denn wegen der sogenannten Merit Order ist der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt, und dieser ist im Großhandel ebenso explodiert.