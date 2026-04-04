Spritpreisbremse könnte zum Bumerang werden

Die Spritpreisbremse ist in Kraft und hat tatsächlich die Kosten an der Zapfsäule gesenkt. Die Agenda Austria warnt aber langfristig vor einem „Bumerang“ und kritisiert den „Aktionismus“ der Regierung. In Anbetracht der vergangenen 30 Jahren ist Sprit gerade nicht extrem teuer, ähnliche Spitzen gab es häufiger.
Sprit ist wegen des Nahost-Kriegs deutlich teurer geworden, der Ölpreis stieg auf über 100 Dollar pro Barrel und damit auch die Kosten für Benzin und Diesel. Doch auch die Einkommen und damit auch die Kaufkraft sind über die Jahre gestiegen.
Fünf Stunden arbeiten für 50 Liter Benzin
Für einen Liter Super muss man als Durchschnittsverdiener derzeit sechs Minuten arbeiten, für einen Liter Diesel gut sieben Minuten – das zeigt eine Auswertung der Agenda Austria. Heißt: Um sich 50 Liter Benzin leisten zu können, muss man fünf Stunden Arbeit aufwenden.
Auch nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs vor drei Jahren war Treibstoff auf einem ähnlichen Niveau, Benzin sogar teurer (siehe Grafik unten). Ökonom Jan Kluge (Agenda Austria) sieht daher noch keinen Bedarf für Preiseingriffe. „Da hätte man mehrmals in den vergangenen Jahren eingreifen müssen“, so Kluge.
Besonders skurril sei die Zustimmung der Grünen für die Margenbegrenzung. „Sie waren jetzt fünf Jahre in der Regierung und haben alles getan, damit Autofahren teurer wird, jetzt geht ihnen der Eingriff bei den Margen zu wenig weit.“
Keine „Wunschpreise“ möglich
Die Spritpreisbremse sei „wahnsinnig kompliziert“ und könnte zum „Bumerang“ werden. „Die Ölpreisanstiege gelten leider weltweit, da hilft es wenig, seine Wunschwelt zu erschaffen. Für Mineralölkonzerne wird es uninteressanter, Sprit genau nach Österreich zu liefern“, warnt Kluge.
Sollte langfristig das Angebot sinken, geht der Preis rauf. Für die Konsumenten sei der psychologische Effekt gering. Zu Ostern sind die Spritpreise ohnehin höher. Vor Inkrafttreten der Preisbremse sind die Kosten an den Zapfsäulen vielerorts gestiegen, dann wieder gesunken. Am Ende verpufft die Wirkung.
„Pulver nicht gleich verschießen“
Zudem verschieße die Regierung damit bereits ihr Pulver. „Wichtig wäre es, den bedürftigen Haushalten über den Winter zu helfen, sollten die Energiepreise bis in den Herbst hinein so hoch bleiben.“ Denn wegen der sogenannten Merit Order ist der Strompreis an den Gaspreis gekoppelt, und dieser ist im Großhandel ebenso explodiert.
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