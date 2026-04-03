Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft

Von zehn Cent bleibt ein Cent übrig

Am Mittwoch, 13 Uhr, kostete ein Liter Diesel bei der OMV-Tankstelle in Neusiedl am See 2,299 Euro. Tags darauf setzte die Spritpreisbremse ein – machte bei einer 50-Liter-Dieseltank-Füllung rund fünf Euro Ersparnis. Am Karfreitag-Nachmittag wurde der Preis auf der Tankstelle dann auf 2,289 Euro angehoben. Sprich: Von der Spritpreisbremse ist über Nacht gerade einmal ein Cent pro Liter übrig geblieben – es waren also 50 Cent, die der Staat beim Volltanken zugeschossen hat. Damit könnte man auf so mancher Autobahnraststätte nicht einmal den Eintritt ins WC bezahlen.