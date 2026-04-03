Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Teurer als vorher

Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft

Burgenland
03.04.2026 17:00
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis zum Rand aufzufüllen.(Bild: Reinhard Judt)
Porträt von Harald Schume
Von Harald Schume

Vom Tank-Zuschuss des Bundes in Höhe von zehn Cent pro Liter profitierten die Autofahrer nur einen Tag lang. Seit Freitag zahlen sie an den Zapfsäulen im Schnitt mehr als vor der Einführung, so das Ergebnis einer Preisbeobachtung der „Krone“ im Burgenland.

0 Kommentare

Seit wir alle wissen, wer oder was eine Straße von Hormus sein soll, ist eine 50-Liter-Diesel-Tankfüllung um rund 35 Euro teurer geworden. „Wenn Trump sagt, dass der Krieg im Iran bald zu Ende ist, sinken die Preise auf den Märkten in Rotterdam, an die wir gebunden sind“, sagt Christian Frasz vom ARBÖ Burgenland. „Und wenn Trump sagt, nein, doch nicht, dann steigen sie. Wir sind beim Spritpreis der Weltpolitik ausgesetzt.“

„Versorgungssicherheit ist nicht mehr da“
Der burgenländische Energiehandel fürchtet gar, dass „kleinere“ Tankstellen nicht überleben werden: „Es ist zu wenig Ware am Markt. Viele kriegen nichts mehr. Und manche sind schon leer. Die Versorgungssicherheit ist nicht mehr da.“

Um die Inflation zu dämpfen und die Autofahrer zumindest ein bisschen zu entlasten, hat die Bundesregierung die Spritpreisbremse in Höhe von zehn Cent pro Liter ins Leben gerufen. Diese ist am Donnerstag um 12 Uhr in Kraft getreten.

Mittwoch – Freitag, 13 Uhr
Preisvergleich
OMV Neusiedl am See: Diesel um einen Cent billiger.
OMV Neusiedl am See: Diesel um einen Cent billiger.(Bild: Reinhard Judt)
JET Mattersburg: Null Bewegung beim Diesel.
JET Mattersburg: Null Bewegung beim Diesel.(Bild: Reinhard Judt)
Turmöl Oberwart: Diesel um zwei Cent billiger.
Turmöl Oberwart: Diesel um zwei Cent billiger.(Bild: Carina Fenz)
Shell Eisenstadt: Diesel um elf Cent teurer.
Shell Eisenstadt: Diesel um elf Cent teurer.(Bild: Reinhard Judt)

Von zehn Cent bleibt ein Cent übrig
Am Mittwoch, 13 Uhr, kostete ein Liter Diesel bei der OMV-Tankstelle in Neusiedl am See 2,299 Euro. Tags darauf setzte die Spritpreisbremse ein – machte bei einer 50-Liter-Dieseltank-Füllung rund fünf Euro Ersparnis. Am Karfreitag-Nachmittag wurde der Preis auf der Tankstelle dann auf 2,289 Euro angehoben. Sprich: Von der Spritpreisbremse ist über Nacht gerade einmal ein Cent pro Liter übrig geblieben – es waren also 50 Cent, die der Staat beim Volltanken zugeschossen hat. Damit könnte man auf so mancher Autobahnraststätte nicht einmal den Eintritt ins WC bezahlen.

Lesen Sie auch:
Ab Mittag trat die Maßnahme in Kraft.
Senkung verzögert
Diese Haken hat die neue Spritpreisbremse
02.04.2026
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Was wir gegen den hohen Spritpreis tun können
03.04.2026
Krone Plus Logo
Trockene Zapfhähne?
Für diese Tankstellen spitzt sich die Lage zu
01.04.2026

Durchschnittlicher Mehrpreis pro Liter: Acht Cent
Die „Krone“ hat die Preisentwicklung bei drei weiteren Tankstellen im Land beobachtet. Bezieht man oben genannte in Neusiedl am See mit ein, ergibt sich im rechnerischen Mittel: Trotz zwischenzeitlicher Spritpreisbremse ist der Liter Diesel – nicht zuletzt wegen eines Ausreißers nach oben in der Landeshauptstadt Eisenstadt (plus elf Cent) – von Mittwoch auf Freitag um acht Cent teurer geworden.

Schon vor 20 Jahren wurde das Thema Sprit heiß diskutiert. Man beachte die Preise!
Schon vor 20 Jahren wurde das Thema Sprit heiß diskutiert. Man beachte die Preise!(Bild: Reinhard Judt)

Man kann zuschauen, wie der Preis in die Höhe geht
Von einem Tank-Erlebnis der besonderen Art berichtet Eva Grill aus Steinbrunn. Die Vorsitzende des örtlichen Pensionistenvereins visierte am Karfreitag um 10.15 Uhr die Direct Tankstelle in Neufeld an der Leitha an. Preis pro Liter: 1,972 Euro. Kein Treibstoff vorrätig!

Die Dame setzte sich gegenüber ins Kaffeehaus, schaute zu, wie der Tankwagen anrollte und der Preis um Punkt 12 Uhr auf 2,224 Euro umsprang. Mehrkosten: Rund zehn Euro. Sie fragt: „Wie sollen wir Pensionisten uns das noch leisten können?“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
03.04.2026 17:00
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
BurgenlandIranRotterdamNeusiedl am See
Bundesregierung
Karfreitag
InflationTankstelle
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
15° / 17°
Symbol wolkig
Güssing
10° / 21°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
15° / 17°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
14° / 17°
Symbol stark bewölkt
Oberpullendorf
13° / 18°
Symbol wolkig

krone.tv

Im deutschen Saarbrücken ist ein junger Mann (22) durch Polizeischüsse verletzt worden und ...
Auf Beamte zugefahren
Deutscher (22) durch Schüsse der Polizei getötet
Ein solches US-Kampfflugzeug des Typs F-15E hat der Iran am Freitag abgeschossen.
Trump in Erklärungsnot
Zwei US-Jets abgestürzt: Was wir bisher wissen
Sängerin Melanie „Mel B“ Brown (Archivbild) hat einer Wiedervereinigung der Spice Girls eine ...
Spice-Girls-Doku?
Mel B: „Haben alle irgendwann darüber nachgedacht“
In Slowenien ist das Tanken tendenziell noch günstiger als in Österreich. (Symbolbild)
Urlauber, aufgepasst:
Bei diesen Nachbarn ist das Tanken noch billiger
Wer spricht wohl am liebsten über Gendern und „Wokeness“? Eine parlamentarische Anfrage ...
Überraschende Zahlen
Diese Partei macht Gendern am häufigsten zum Thema
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.076 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.082 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.633 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Burgenland
Am Puls der Zeit
40 Jahre Burgenland-„Krone“: Was das Land bewegte
Start-up punktet
Gute Piloten fliegen auf die „Pulsuhr fürs Gehirn“
Im Glauben an das Gute
Couragierte Frau setzt sich für Friedensweg ein
So klingt Ostern
Als Musik, die bewegt und Hoffnung schenkt
Richtig reagiert
Vier Ratschenkinder wurden zu kleinen Helden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf