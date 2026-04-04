Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer

Kritik an Mineralölkonzernen

Als Folge des Iran-Kriegs und der faktischen Sperre der Straße von Hormuz, durch die etwa ein Fünftel der weltweiten Öltransporte läuft, sind die Energiepreise massiv angestiegen. Kritikerinnen und Kritiker werfen Mineralölkonzernen vor, die Preise sehr schnell anzuheben, sinkende Preise auf den internationalen Märkten aber spürbar langsamer weiterzugeben. In Österreich haben die Spritpreise deutlich stärker angezogen als in den meisten Nachbarländern. Am gestrigen Freitag kostete ein Liter Diesel im Durchschnitt bundesweit 2,209 Euro, ein Liter Superbenzin 1,788 Euro, wie aus den aktuellen Zahlen der Regulierungsbehörde E-Control hervorgeht.