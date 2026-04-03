Österreichs Gasreserve könnte verlängert werden

Gaspreise in der EU um 70 Prozent gestiegen

Die Gaspreise in der EU sind seit Beginn des Iran-Kriegs Ende Februar um rund 70 Prozent gestiegen, die für Öl um 60 Prozent. Das teilte der Energiekommissar, Dan Jørgensen, vor wenigen Tagen mit. Unmittelbare Versorgungsengpässe gebe es bisher nicht, aber eine Verknappung bei Diesel und Flugkraftstoff sowie zunehmende Engpässe auf den globalen Gasmärkten. Die EU-Kommission werde bald weitere Vorschläge zur Wiederauffüllung der Gasspeicher und zur Sicherung der Ölversorgung machen, kündigte der Däne an. „Natürlich hoffen wir alle auf einen möglichst raschen Frieden, aber ich halte es für äußerst wichtig, so deutlich wie möglich zu sagen, dass wir selbst bei einem morgigen Friedensschluss in absehbarer Zukunft nicht zur Normalität zurückkehren werden“, sagte Jørgensen.