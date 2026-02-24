Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Drittel befüllt

Harter Winter leert die heimischen Gasspeicher

Wirtschaft
24.02.2026 05:00
Österreich verbrauchte 2025 rund 81 Terawattstunden (TWh) Erdgas.
Österreich verbrauchte 2025 rund 81 Terawattstunden (TWh) Erdgas.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Gerald Hofbauer
Von Gerald Hofbauer

Der kalte Winter hat kräftig an unseren Gasreserven gezehrt. Bis Ende März geht es noch weiter abwärts. Ein klarer Weckruf, unsere Abhängigkeit vom Ausland rasch zu verringern und erneuerbare Energien in Österreich rascher auszubauen. Projekte in Milliardenhöhe sind jedenfalls in der Pipeline.

0 Kommentare

Die EU und daher auch Österreich haben sich klar dazu verpflichtet, die Abhängigkeit von russischem Öl und Gas zu reduzieren sowie langfristig weg von fossilen Energieträgern zu kommen. Derzeit ist Österreich davon aber noch weit entfernt. Allein im vergangenen Jahr lag der Gasverbrauch bei uns bei rund 81 Terawattstunden (TWh), das entspricht rund 8,1 bis 8,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas.

Tiefe Temperaturen legen unsere Abhängigkeit offen
Der heuer kalte Winter hat hier unsere Energieabhängigkeit erneut offengelegt. Aktuell sind unsere Speicher nur mehr zu 37 Prozent befüllt (siehe Grafik), das sind rund 15 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Bis zum Ende der Heizsaison dürfte es auf rund 28 Prozent hinuntergehen. Für IG-Windkraft-Präsidenten Josef Plank und Energieagentur-Chef Franz Angerer ein klares Warnsignal. „Wir sind nach wie vor extrem abhängig von Gas und daher erpressbar“, betont Angerer. Die Schwächen unseres Systems würden sich gerade im Winter zeigen, wo rund 70 Prozent des Jahresverbrauchs anfallen.

(Bild: Krone KREATIV)

Für Plank liegt die Lösung im massiven Ausbau Erneuerbarer. „Windenergie ist eine Winterenergie der besonderen Klasse“, betont er. Zwei Drittel der Windstromproduktion würden in der kalten Jahreszeit entstehen – genau dann, wenn der Bedarf am höchsten ist. Aktuell decken Windanlagen 16 Prozent des Strombedarfs in Österreich ab.

IG-Windkraft-Präsident Josef Plank: „Hohe Energieabhängigkeit macht uns erpressbar.“
IG-Windkraft-Präsident Josef Plank: „Hohe Energieabhängigkeit macht uns erpressbar.“(Bild: Astrid Knie)

„Windprojekte um 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro in der Pipeline“
Gleichzeitig sind 214 Windräder mit einem Investitionsvolumen von 1,5 bis 1,8 Milliarden Euro in der Pipeline, die so viel Strom liefern würden, wie Vorarlberg verbraucht. Lange Verfahren und fehlende verlässliche Rahmenbedingungen bremsen den Ausbau jedoch.

Lesen Sie auch:
Aggressor stoppen
EU will russische Gasimporte bis 2027 verbieten
06.05.2025
„Nur 3 Monate Sprit“
Energie-Lücke ist Europas größte Achillesferse
16.02.2026
Frist rückt näher
Energiewende stockt: Jetzt droht uns Ärger mit EU
13.02.2026

Ganz vom Gas werde man ohnehin nicht so schnell loskommen. Je weniger aber importiert werden muss, desto weniger erpressbar ist man, so die Experten. Präsident Plank erinnert an den Wasserkraft-Ausbau nach dem Zweiten Weltkrieg: Ein solches Aufbruchsprojekt brauche man jetzt wieder – für Wind, Sonne und Wasser.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
24.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
177.804 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
133.244 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Von Lawine erfasst: Mann (41) in Klinik verstorben
108.426 mal gelesen
Direkt unterhalb der Bahntrasse ging die Lawine in Serfaus ab.
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3669 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1032 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Mehr Wirtschaft
Ein Drittel befüllt
Harter Winter leert die heimischen Gasspeicher
Strom für 1000 Häuser
Spatenstich für grüne Energie in alter Kiesgrube
Dezember 2025
US-Industrie erhält weniger Bestellungen
Krone Plus Logo
Wer muss zittern?
Am Flohmarkt zu viel schwarz verkauft: Mega-Strafe
Hohe Lohnnebenkosten
Marterbauer will Senkung diskutieren, wenn …
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf