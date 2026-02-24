Harter Winter leert die heimischen Gasspeicher

Tiefe Temperaturen legen unsere Abhängigkeit offen

Der heuer kalte Winter hat hier unsere Energieabhängigkeit erneut offengelegt. Aktuell sind unsere Speicher nur mehr zu 37 Prozent befüllt (siehe Grafik), das sind rund 15 Prozentpunkte weniger als im Vorjahr. Bis zum Ende der Heizsaison dürfte es auf rund 28 Prozent hinuntergehen. Für IG-Windkraft-Präsidenten Josef Plank und Energieagentur-Chef Franz Angerer ein klares Warnsignal. „Wir sind nach wie vor extrem abhängig von Gas und daher erpressbar“, betont Angerer. Die Schwächen unseres Systems würden sich gerade im Winter zeigen, wo rund 70 Prozent des Jahresverbrauchs anfallen.