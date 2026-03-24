Neue Strom- und Gasverträge seit Februar teurer

Energieversorger kaufen oft lange im Voraus

Kundinnen und Kunden, die aktuell Fixpreistarife haben, müssen laut E-Control vorerst keine teureren Preise befürchten. Falls der Krieg im Iran länger anhält, könnten die Erhöhungen aber auch bei ihnen ankommen. Viele Energieversorger kaufen ihre Strom- und Gaskontingente länger im Voraus und in mehreren Tranchen ein. Dadurch werden Preisspitzen abgemildert. Allerdings sei es nur eine Frage der Zeit, bis der Anstieg weitergegeben werde, wenn die Großhandelspreise auf dem aktuellen Niveau bleiben würden.