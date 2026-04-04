Wenn Kinder plötzlich von früheren Leben berichten

„… am dritten Tage auferstanden von den Toten“, heißt es im Apostolischen Glaubensbekenntnis. Gut, da geht es um Jesus, Gottes Sohn. So mancher Elternteil ist dann aber doch entsetzt, wenn das eigene Kind plötzlich von vermeintlich früheren Leben erzählt. Und das tun deutlich mehr Sprösslinge, als man glauben mag. Erinnern sich diese Kinder wirklich? Was dahintersteckt.