Wenn Kinder plötzlich von früheren Leben berichten

„… am dritten Tage auferstanden von den Toten“, heißt es im Apostolischen Glaubensbekenntnis. Gut, da geht es um Jesus, Gottes Sohn. So mancher Elternteil ist dann aber doch entsetzt, wenn das eigene Kind plötzlich von vermeintlich früheren Leben erzählt. Und das tun deutlich mehr Sprösslinge, als man glauben mag. Erinnern sich diese Kinder wirklich? Was dahintersteckt.
„Ich bin gestern gestorben“, erzählt ein Bub während einer Autofahrt seiner Mutter, als würde er übers Wetter reden. „Ich bin gestorben, weil ich schon sehr alt war. Aber jetzt bin ich zurück und du bist meine neue Mum.“ Videos wie diese finden sich zuhauf auf Social Media, zumeist mit überraschten Eltern daneben.
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