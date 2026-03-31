Neue Messstelle wirft Fragen zu Wiens Luftgüte auf

Seit ein paar Tagen liefert auch eine Messstation am Lerchenfelder Gürtel Daten zur Wiener Luft – und dabei regelmäßig neue Höchstwerte an Schadstoffbelastung. Trotzdem dürfte das immer noch erst die halbe Wahrheit über die Luftqualität in Wien sein.
Offiziell liegt die neueste Wiener Luftmessstelle am Lerchenfelder Gürtel. In Wahrheit steht sie ein wenig abseits, fast schon in der Herbststraße. Trotzdem liefert sie seit ihrer Inbetriebnahme vor wenigen Tagen regelmäßig die Spitzenwerte an Schadstoffbelastung von ganz Wien – mit Werten, die vor allem bei Stickstoffdioxid rund ein Viertel höher sind als bisherige Messwerte etwa an der Taborstraße oder dem Hietzinger Kai.
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