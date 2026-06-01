Strandgäste entgehen Tragödie um wenige Meter

Hisbollah bestätigte Angriff

Die Hisbollah-Miliz aus dem Libanon bestätigte den Angriff. Ziel sollen Kasernen der israelischen Armee in Shomera und Ya’ara gewesen sein. Die Unterkünfte befinden sich nur wenige Kilometer vom Strand entfernt. Die israelische Armee erklärte, es sei eine „Infiltration durch ein feindliches Luftfahrzeug“ registriert worden, das aus dem Libanon gekommen sein soll. Der Strand und die Kasernen liegen unweit der israelisch-libanesischen Grenze.