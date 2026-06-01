Arbeitslosigkeit: Fast 45.000 Steirer ohne Job

„Während in einigen Bereichen positive Entwicklungen zu beobachten sind – etwa bei jungen Menschen, deren Arbeitslosigkeit leicht rückläufig ist –, zeigt sich in anderen Bereichen ein weniger positives Bild. Insbesondere bei älteren Personen sowie bei Langzeitarbeitslosen nimmt die Arbeitslosigkeit spürbar zu“, sagt die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark Yvonne Popper-Pieber.