Arbeitslosigkeit: Fast 45.000 Steirer ohne Job

Die Arbeitslosigkeit ist im Mai in der Steiermark weiter gestiegen. Dabei gibt es deutliche Unterschiede. Besonders Langzeitarbeitslose und ältere Personen sind betroffen. Erfreulicher Gegentrend: Bei jungen Menschen war die Arbeitslosigkeit rückläufig.
Die schwache Konjunktur überschattet weiterhin den Arbeitsmarkt. Während die Arbeitslosigkeit im Mai österreichweit im Vorjahresvergleich „nur“ um 0,8 Prozent gestiegen ist, fiel der Anstieg in der Steiermark mit rund vier Prozent deutlich höher aus.
Mit Ende Mai 2026 waren in der Steiermark 36.227 Personen beim AMS als arbeitslos vorgemerkt. Inklusive Schulungsteilnehmer sind 44.733 Personen ohne Beschäftigung. Die geschätzte Arbeitslosenquote beträgt 6,2 Prozent (+ 0,2 Prozent). Österreichweit sind es rund sieben Prozent.
Weniger junge Menschen arbeitslos
Dabei gibt es deutliche Unterschiede: Besonders stark gestiegen ist in der Steiermark die Zahl der langzeitarbeitslosen Personen (+ 31 Prozent). Auch bei den älteren Arbeitsuchenden (50 Jahre und älter) ist ein Anstieg um rund sechs Prozent zu verzeichnen.
Einen erfreulichen Gegentrend gibt es bei jungen Menschen (unter 25 Jahre): Die Arbeitslosigkeit ist im Vorjahresvergleich um gut drei Prozent gesunken.
„Während in einigen Bereichen positive Entwicklungen zu beobachten sind – etwa bei jungen Menschen, deren Arbeitslosigkeit leicht rückläufig ist –, zeigt sich in anderen Bereichen ein weniger positives Bild. Insbesondere bei älteren Personen sowie bei Langzeitarbeitslosen nimmt die Arbeitslosigkeit spürbar zu“, sagt die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS Steiermark Yvonne Popper-Pieber.
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