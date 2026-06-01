17-Jährige sticht zu: Mann überlebt Attacke knapp

Mit Küchenmesser zugestochen

Die 17-Jährige wurde direkt am Tatort vorläufig festgenommen und befindet sich in Polizeigewahrsam. Laut Polizeisprecher Philipp Haßlinger handelt es sich bei der mutmaßlichen Tatwaffe um ein Küchenmesser. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Süd, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Das Motiv der Tat ist derzeit noch unklar. Die Verdächtige wird im Laufe des Tages vernommen.