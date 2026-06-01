Baden für alle im Donaukanal zum Nulltarif

Doch jetzt kommt der Haken: im Kanal geschwommen ist die Konstruktion bisher noch nicht. Dem Stadtsender W24 gestand Kerekes, dass sich der Genehmigungsprozess als „umfangreich“ herausgestellt hat. Es seien viele Verwaltungsstellen von Bund und Land – etwa die Donauhochwasserkommission, die Via Donau, die MA 54 oder MA 57 – involviert. Doch die Entwickler bleiben optimistisch. Bis dahin bleibt die neue Planschmöglichkeit weiter eine Abkühl-Idee von vielen.