Geldbörse verloren, dann erfindet Wiener Raub

Mann wollte verlorenes Geld zurück

Doch die Ermittlungen des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Nord, brachten schnell eine andere Wahrheit ans Licht: Der angebliche Raub war frei erfunden. Der Mann soll zuvor seine Geldbörse verloren haben und habe laut Polizei die Anzeige erstattet, um auf diesem Weg wieder an das Geld zu kommen.