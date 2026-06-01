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In die Zweite Liga

Offiziell: Hartberg gibt Abschied bekannt

Fußball National
01.06.2026 11:08
Max Fillafer geht in die Zweite Bundesliga.
Max Fillafer geht in die Zweite Bundesliga.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Fußball-Bundesligist Hartberg gab die Trennung von Maximilan Fillafer bekannt. Der Mittelfeldmann wechselt in die Zweite Liga zur Vienna und zu Sportdirektor Didi Elsneg.

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Der 21-jährige Gasteiner wechselte im Sommer 2023 von Spittal/Drau in die Oststeiermark. In 63 Spielen für den TSV steuerte der variabel einsetzbare Offensivspieler vier Tore und vier Vorlagen bei. In der vergangenen Saison kam er auf 15 Einsätze für den TSV Hartberg. Darüber hinaus durfte er im vergangenen Oktober sein Debüt im U21-Nationalteam feiern.

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