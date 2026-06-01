Offiziell: Hartberg gibt Abschied bekannt

Der 21-jährige Gasteiner wechselte im Sommer 2023 von Spittal/Drau in die Oststeiermark. In 63 Spielen für den TSV steuerte der variabel einsetzbare Offensivspieler vier Tore und vier Vorlagen bei. In der vergangenen Saison kam er auf 15 Einsätze für den TSV Hartberg. Darüber hinaus durfte er im vergangenen Oktober sein Debüt im U21-Nationalteam feiern.