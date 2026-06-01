Englands WM-Stars in den USA mit Waffen beschützt

Während des Turniers verwandelt sich die Anlage allerdings in eine Hochsicherheitszone. Wie die englische „Sun“ schreibt, erwarten die Spieler Betonblöcke und Sichtschutzwände rund um das Hotel. Dadurch soll potenziellen Scharfschützen freie Schussbahn auf das Team verhindert werden. Außerdem werden rund um die Uhr Polizisten und Securitykräfte das Gelände bewachen, heißt es, der Teambus der „Three Lions“ werde obendrein von einem rollenden Sicherheitskorridor begleitet.