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Hotel wird zur Festung

Englands WM-Stars in den USA mit Waffen beschützt

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.06.2026 10:53
England-Stürmer Harry Kane
England-Stürmer Harry Kane(Bild: AFP/APA/Gints Ivuskans)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Betonbarrieren, bewaffnete Polizisten und ein Sicherheitskorridor für den Teambus-Shuttle. Englands WM-Stars erwarten in den USA eine Hochsicherheitszone ...

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Englischer Cottage-Charme, große Zimmer, eine riesige Pool- und Teichlandschaft und reichlich Grünflächen. Eigentlich bietet „The Inn at Meadowbrook“ im Prairie Village in Kansas, wo Englands Fußball-Nationalmannschaft während der Weltmeisterschaft untergebracht sein wird, alles, was man sich von einem Luxus-Hotel erwartet. 

Englands WM-Quartier:

Während des Turniers verwandelt sich die Anlage allerdings in eine Hochsicherheitszone. Wie die englische „Sun“ schreibt, erwarten die Spieler Betonblöcke und Sichtschutzwände rund um das Hotel. Dadurch soll potenziellen Scharfschützen freie Schussbahn auf das Team verhindert werden. Außerdem werden rund um die Uhr Polizisten und Securitykräfte das Gelände bewachen, heißt es, der Teambus der „Three Lions“ werde obendrein von einem rollenden Sicherheitskorridor begleitet.

Terror-Gefahr
Wieso diese strengen Vorsichtsmaßnahmen? Im US-Bundesstaat Kansas herrscht eine vergleichsweise hohe Schusswaffenkriminalität, außerdem bestehe während der WM Terrorgefahr. England trifft in der Gruppenphase auf Kroatien, Ghana und Panama. Ob die „Three Lions“ auch auf dem Platz Sicherheit ausstrahlen, wird sich ab 17. Juni zeigen ...

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