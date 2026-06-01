Premier League: Rekordspieler beendet Karriere

„Nach 24 Spielzeiten in der Premier League scheint es mir der richtige Zeitpunkt zu sein, meine aktive Karriere zu beenden. Von meinem Debüt bei Leeds United, dem Verein, den ich als Kind unterstützt habe, im Alter von 16 Jahren und meinem Rekord als jüngster Torschütze der Premier League hätte ich mir nie träumen lassen, welche Reise ich erleben würde“, schreibt Milner via Instagram.