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„Richtiger Zeitpunkt“

Premier League: Rekordspieler beendet Karriere

Premier League
01.06.2026 11:12
James Milner gewann mit Liverpool die Champions League.
James Milner gewann mit Liverpool die Champions League.(Bild: AFP/JAVIER SORIANO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aus und vorbei: James Milner beendet seine Karriere! Mit 658 Einsätzen in der Premier League hat der Mittelfeldmann Geschichte geschrieben.

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„Nach 24 Spielzeiten in der Premier League scheint es mir der richtige Zeitpunkt zu sein, meine aktive Karriere zu beenden. Von meinem Debüt bei Leeds United, dem Verein, den ich als Kind unterstützt habe, im Alter von 16 Jahren und meinem Rekord als jüngster Torschütze der Premier League hätte ich mir nie träumen lassen, welche Reise ich erleben würde“, schreibt Milner via Instagram.

Milner stand bei Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool und Brighton unter Vertrag. Dreimal holte Milner die Premier League. 2019 gewann er zudem die Champions League mit Liverpool.

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Stolz, Dankbarkeit und Erinnerungen
„Ich verlasse den Sport mit großem Stolz, Dankbarkeit und Erinnerungen, die mich mein Leben lang begleiten werden. Der Fußball hat mir weit mehr gegeben, als ich mir jemals hätte vorstellen können“, so der Premier-League-Rekordspieler.

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