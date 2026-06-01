Premier League: Rekordspieler beendet Karriere

Aus und vorbei: James Milner beendet seine Karriere! Mit 658 Einsätzen in der Premier League hat der Mittelfeldmann Geschichte geschrieben.
„Nach 24 Spielzeiten in der Premier League scheint es mir der richtige Zeitpunkt zu sein, meine aktive Karriere zu beenden. Von meinem Debüt bei Leeds United, dem Verein, den ich als Kind unterstützt habe, im Alter von 16 Jahren und meinem Rekord als jüngster Torschütze der Premier League hätte ich mir nie träumen lassen, welche Reise ich erleben würde“, schreibt Milner via Instagram.
Milner stand bei Leeds United, Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool und Brighton unter Vertrag. Dreimal holte Milner die Premier League. 2019 gewann er zudem die Champions League mit Liverpool.
Stolz, Dankbarkeit und Erinnerungen
„Ich verlasse den Sport mit großem Stolz, Dankbarkeit und Erinnerungen, die mich mein Leben lang begleiten werden. Der Fußball hat mir weit mehr gegeben, als ich mir jemals hätte vorstellen können“, so der Premier-League-Rekordspieler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.