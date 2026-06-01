Nach Drohungen jetzt Geburtstagsgrüße aus Moskau

Mehr noch: Armenien gehe den Weg der Ukraine, drohte er unmissverständlich bei einem Gipfel in der kasachischen Hauptstadt Astana in der vergangenen Woche. Gegen die benachbarte Ukraine führt Russland seit mehr als vier Jahren Krieg – auch der Konflikt wurde damals unter anderem dadurch ausgelöst, dass die Ukraine, wie Armenien eine frühere Sowjetrepublik, eine Annäherung an die EU anstrebte. Armenien war die längste Zeit vor allem militärisch und energiepolitisch abhängig von Moskau.