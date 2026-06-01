Juwele gebunden! 99ers halten ihre Zukunftsaktien

Der Eishockey-Meister setzt ein Zeichen für die Zukunft! Die Graz99ers verlängerten die Verträge mit vielversprechenden Youngsters und bieten diesen gleich neue Chancen auf. Durch Leihen und Kooperationen sollen die Juwele viel Spielpraxis bekommen.
Tormann Patrick Grascher (20), in der Finalserie bereits Backup von Nico Wieser, sowie Lennart Braun (19) werden mit neuen 99ers-Kontrakten als fixe Kaderbausteine von Kooperationspartner Adler Kitzbühel in der Alps Hockey League Eiszeit und Erfahrung sammeln. Hingegen werden Johannes Gruber (20), von einem Lehrjahr im Nachwuchs des schwedischen Ex-Meisters Färjestad BK zurückgekehrt, und Paul Reiner (19) sehr punktuell immer wieder in Zell am See ebenso in der Alps League spielen, um so deren „Entwicklung optimal austarieren und steuern zu können“, sagt Philipp Pinter. Allesamt mit der Option, jederzeit nach Graz beordert zu werden.
Leihe nach Bietigheim
Und neu zur Youngsters-Clique engagiert wurde der 21-jährige Mai Crnkič, slowenischer „Rohdiamant“ aus dem schier unerschöpflichen Nachwuchsfundus von Jesenice. Nach einigen Ausbildungsjahren in Schweden war er im Vorjahr Top-Scorer von Kitzbühel (21 Tore, 55 Punkte) in der Alps Hockey League. Crnkič wurde mit einem langfristigen Kontrakt ausgestattet, wird vorerst aber an die Bietigheim Steelers, als DEL2-Aufsteiger auf Anhieb Semifinalist der zweiten deutschen Liga, verliehen.
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