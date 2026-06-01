Juwele gebunden! 99ers halten ihre Zukunftsaktien

Tormann Patrick Grascher (20), in der Finalserie bereits Backup von Nico Wieser, sowie Lennart Braun (19) werden mit neuen 99ers-Kontrakten als fixe Kaderbausteine von Kooperationspartner Adler Kitzbühel in der Alps Hockey League Eiszeit und Erfahrung sammeln. Hingegen werden Johannes Gruber (20), von einem Lehrjahr im Nachwuchs des schwedischen Ex-Meisters Färjestad BK zurückgekehrt, und Paul Reiner (19) sehr punktuell immer wieder in Zell am See ebenso in der Alps League spielen, um so deren „Entwicklung optimal austarieren und steuern zu können“, sagt Philipp Pinter. Allesamt mit der Option, jederzeit nach Graz beordert zu werden.