Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Verträge verlängert

Juwele gebunden! 99ers halten ihre Zukunftsaktien

Steiermark
01.06.2026 11:17
Eishockey-Youngster Lennart Braun (Bild) wird verliehen, soll beim Kooperations-Partner ...
Eishockey-Youngster Lennart Braun (Bild) wird verliehen, soll beim Kooperations-Partner Kitzbühel in der Alps Hockey League Spielpraxis sammeln.(Bild: GEPA)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Der Eishockey-Meister setzt ein Zeichen für die Zukunft! Die Graz99ers verlängerten die Verträge mit vielversprechenden Youngsters und bieten diesen gleich neue Chancen auf. Durch Leihen und Kooperationen sollen die Juwele viel Spielpraxis bekommen.

0 Kommentare

Tormann Patrick Grascher (20), in der Finalserie bereits Backup von Nico Wieser, sowie Lennart Braun (19) werden mit neuen 99ers-Kontrakten als fixe Kaderbausteine von Kooperationspartner Adler Kitzbühel in der Alps Hockey League Eiszeit und Erfahrung sammeln. Hingegen werden Johannes Gruber (20), von einem Lehrjahr im Nachwuchs des schwedischen Ex-Meisters Färjestad BK zurückgekehrt, und Paul Reiner (19) sehr punktuell immer wieder in Zell am See ebenso in der Alps League spielen, um so deren „Entwicklung optimal austarieren und steuern zu können“, sagt Philipp Pinter. Allesamt mit der Option, jederzeit nach Graz beordert zu werden.

Leihe nach Bietigheim
Und neu zur Youngsters-Clique engagiert wurde der 21-jährige Mai Crnkič, slowenischer „Rohdiamant“ aus dem schier unerschöpflichen Nachwuchsfundus von Jesenice. Nach einigen Ausbildungsjahren in Schweden war er im Vorjahr Top-Scorer von Kitzbühel (21 Tore, 55 Punkte) in der Alps Hockey League. Crnkič wurde mit einem langfristigen Kontrakt ausgestattet, wird vorerst aber an die Bietigheim Steelers, als DEL2-Aufsteiger auf Anhieb Semifinalist der zweiten deutschen Liga, verliehen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
01.06.2026 11:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Europa versucht seit Beginn des Ukraine-Kriegs nach und nach auf Öl-Lieferungen zu verzichten.
Bis Ende November
Exportverbot: Jetzt geht Russen das Kerosin aus
Betriebe unter Druck
Milchbauer: „Wir werden vom Satelliten überwacht!“
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Furcht vor der Stadt
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
Der Meteor explodierte am über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New ...
Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
121.246 mal gelesen
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
115.091 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
95.237 mal gelesen
Archivbild
Wien
So reagiert Politik auf Naschenwengs Angst-Sager
1569 mal kommentiert
Melissa Naschenweng stieß mit ihrem Interview eine Diskussion über die Sicherheit an.
Wirtschaft
Ab Juni: Beiträge-Beben für öffentlich Bedienstete
1107 mal kommentiert
Archivbild
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
884 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf