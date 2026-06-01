Höhlenforscher in 120 Metern Tiefe eingeschlossen

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag an dem tiefsten Punkt der Grotta dei Cinghiali Volanti („Grotte der fliegenden Wildschweine“ auf Deutsch, Anm.), die regelmäßig für Erkundungs- und Dokumentationsarbeiten genutzt wird. Die übrigen Mitglieder der Gruppe, die die Höhle verlassen konnten, alarmierten die Rettung. Ein Einsatzteam stieg dann zu dem Verletzten ab und stabilisierte ihn medizinisch. Zudem wurden Höhlenforscherinnen und Höhlenforscher angefordert, um die engen Passagen auf dem Weg zu dem 20-Jährigen aus Ligurien zu erweitern. Auf diese Weise konnte dessen Transport an die Oberfläche ermöglicht werden.