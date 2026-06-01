Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rettung in Norditalien

Höhlenforscher in 120 Metern Tiefe eingeschlossen

Ausland
01.06.2026 11:10
In Norditalien war ein junger Höhlenforscher in rund 120 Metern Tiefe eingeschlossen, nachdem er ...
In Norditalien war ein junger Höhlenforscher in rund 120 Metern Tiefe eingeschlossen, nachdem er unter einem Felsblock eingeklemmt worden war (Symbolbild).(Bild: ClaraNila - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In Norditalien war ein Höhlenforscher (20) in rund 120 Metern Tiefe eingeschlossen. Er war unter einem Felsblock eingeklemmt worden und konnte sich nicht selbstständig befreien. Die Rettung gelang nach einigen Stunden.

0 Kommentare

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag an dem tiefsten Punkt der Grotta dei Cinghiali Volanti („Grotte der fliegenden Wildschweine“ auf Deutsch, Anm.), die regelmäßig für Erkundungs- und Dokumentationsarbeiten genutzt wird. Die übrigen Mitglieder der Gruppe, die die Höhle verlassen konnten, alarmierten die Rettung. Ein Einsatzteam stieg dann zu dem Verletzten ab und stabilisierte ihn medizinisch. Zudem wurden Höhlenforscherinnen und Höhlenforscher angefordert, um die engen Passagen auf dem Weg zu dem 20-Jährigen aus Ligurien zu erweitern. Auf diese Weise konnte dessen Transport an die Oberfläche ermöglicht werden.

Der Forscher, der unter einem Felsblock eingeklemmt worden war, erlitt eine Verletzung am Fuß und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Rettung, an der Spezialkräfte aus drei Regionen beteiligt waren, dauerte mehrere Stunden.

Lesen Sie auch:
Ein australischer Höhlentaucher hat womöglich einen neuen Zugang zu dem Teil der Höhle gefunden, ...
Noch zwei Vermisste
Retter entdecken neuen Zugang zu Fluthöhle in Laos
01.06.2026

Wie berichtet, hatte sich vor fast zwei Wochen ein großes Unglück in einer Höhle in Laos ereignet. Wassermassen hatten große Teile des Systems geflutet und sieben Männer unterirdisch eingeschlossen. Fünf von ihnen konnten bisher gerettet werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
01.06.2026 11:10
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf