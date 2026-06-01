Glasner plant offenbar Treffen mit Milan-Boss

Oliver Glasner, zuletzt mit dem englischen Klub Crystal Palace Gewinner der Fußball-Conference-League, bereitet sich offenbar intensiv auf Gespräche über eine mögliche neue Traineraufgabe beim AC Milan vor. Nach Medienberichten wird der Oberösterreicher am Dienstag in Mailand erwartet, wo er auf Klubbesitzer Gerry Cardinale treffen soll. Im Mittelpunkt soll dabei eine mögliche sportliche Neuausrichtung der Rossoneri stehen, die die Champions-League-Plätze verpassten.
Laut „Gazzetta dello Sport“ soll Glasner gemeinsam mit seinem Trainerteam bereits eine detaillierte Analyse des Milan-Kaders erstellt haben. Dabei gehe es sowohl um die Bewertung bestehender Spieler als auch um mögliche Verstärkungen in allen Mannschaftsteilen. Glasners Ziel sei es, der Vereinsführung ein konkretes sportliches Konzept zu präsentieren, das den Verein mittelfristig wieder zu nationaler und internationaler Konkurrenzfähigkeit führen soll. Laut den Berichten will der 51-Jährige zudem prüfen, welche Spieler seine taktischen Vorstellungen optimal umsetzen könnten und wo gezielte Neuzugänge notwendig wären.
Ex-Salzburg-Trainer im Gespräch
Weiter kursieren auch Spekulationen über Gespräche zwischen Milan und Österreichs Teamchef Ralf Rangnick, der als Sportdirektor nach Mailand wechseln könnte. Auf eine diesbezügliche Frage eines eigens aus Italien nach Wien angereisten Journalisten der „Gazzetta dello Sport“ meinte der Deutsche am Sonntag, er werde dieses Gerücht „weder bestätigen noch dementieren“. Gemäß Gazzetta würde Rangnick den ehemaligen Salzburg-Coach Matthias Jaissle, derzeit bei Al-Ahli in Saudi-Arabien tätig, als Trainer bei Milan favorisieren.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.