Glasner plant offenbar Treffen mit Milan-Boss

Laut „Gazzetta dello Sport“ soll Glasner gemeinsam mit seinem Trainerteam bereits eine detaillierte Analyse des Milan-Kaders erstellt haben. Dabei gehe es sowohl um die Bewertung bestehender Spieler als auch um mögliche Verstärkungen in allen Mannschaftsteilen. Glasners Ziel sei es, der Vereinsführung ein konkretes sportliches Konzept zu präsentieren, das den Verein mittelfristig wieder zu nationaler und internationaler Konkurrenzfähigkeit führen soll. Laut den Berichten will der 51-Jährige zudem prüfen, welche Spieler seine taktischen Vorstellungen optimal umsetzen könnten und wo gezielte Neuzugänge notwendig wären.