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Glasner plant offenbar Treffen mit Milan-Boss

Fußball International
01.06.2026 11:33
Wie geht es für Oliver Glasner weiter?
Wie geht es für Oliver Glasner weiter?(Bild: AFP/PAUL ELLIS)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Oliver Glasner, zuletzt mit dem englischen Klub Crystal Palace Gewinner der Fußball-Conference-League, bereitet sich offenbar intensiv auf Gespräche über eine mögliche neue Traineraufgabe beim AC Milan vor. Nach Medienberichten wird der Oberösterreicher am Dienstag in Mailand erwartet, wo er auf Klubbesitzer Gerry Cardinale treffen soll. Im Mittelpunkt soll dabei eine mögliche sportliche Neuausrichtung der Rossoneri stehen, die die Champions-League-Plätze verpassten. 

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Laut „Gazzetta dello Sport“ soll Glasner gemeinsam mit seinem Trainerteam bereits eine detaillierte Analyse des Milan-Kaders erstellt haben. Dabei gehe es sowohl um die Bewertung bestehender Spieler als auch um mögliche Verstärkungen in allen Mannschaftsteilen. Glasners Ziel sei es, der Vereinsführung ein konkretes sportliches Konzept zu präsentieren, das den Verein mittelfristig wieder zu nationaler und internationaler Konkurrenzfähigkeit führen soll. Laut den Berichten will der 51-Jährige zudem prüfen, welche Spieler seine taktischen Vorstellungen optimal umsetzen könnten und wo gezielte Neuzugänge notwendig wären.

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