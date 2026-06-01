„Sniper-Tourist“ in Sarajevo? Vucic gewann Klage

Ein Landgericht in Hamburg hat einem Bericht der „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ dem deutschen Wochenmagazin „Spiegel“ eine einstweilige Verfügung erteilt, die es ihm untersagt, den serbischen Präsidenten mit der angeblichen „Menschenjagd“ während der Belagerung von Sarajevo in den Jahren 1992 bis 1995, auch bekannt als „Sarajevo Safari“, in Verbindung zu bringen. Laut Gerichtsbeschluss darf das Medium in seiner Berichterstattung nicht den Eindruck erwecken, Vučić sei an gezielten Tötungen von Zivilisten beteiligt gewesen.