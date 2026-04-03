Over 170,000 euros
All 62 of ORF’s top earners at a glance
Von krone.at
The debate over top salaries at ORF is gaining momentum with the latest transparency report: once again this year, all employees earning more than 170,000 euros gross annually had to be disclosed. We have the list.
As expected, project manager Pius Strobl tops the list, currently embroiled in a scandal surrounding the resigned number two (Roland Weißmann). In third place is the sports director Johannes Aigelsreiter, who left involuntarily and, on top of that, earned 114,000 euros MORE than the previous year.
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