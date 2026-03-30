So viele Syrer sollen aus Deutschland heimkehren

„In der längeren Perspektive der nächsten drei Jahre – das ist der Wunsch von Präsident Scharaa gewesen – sollen rund 80 Prozent der Syrerinnen und Syrer, die sich derzeit in Deutschland aufhalten, in ihr Heimatland zurückkehren“, hieß es bei der Pressekonferenz der beiden. Der syrische Gast dankte der deutschen Bevölkerung, die in den vergangenen Jahren bereit gewesen sei, Hunderttausende Flüchtlinge aufzunehmen. „Aber der Bürgerkrieg ist zu Ende. Und jetzt gibt es grundsätzlich die Perspektive, auch in das Heimatland Syrien zurückzukehren“, appellierte der frühere Anführer der dschihadistischen Bewegung Hayat Tahrir al-Scham, der nunmehr als gemäßigt gilt.