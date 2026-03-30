Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plan vorgelegt:

So viele Syrer sollen aus Deutschland heimkehren

Außenpolitik
30.03.2026 23:06
Syriens Interimspräsident Ahmed al-Scharaa (hier im Bild gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich ...
Syriens Interimspräsident Ahmed al-Scharaa (hier im Bild gemeinsam mit Bundeskanzler Friedrich Merz) dankte Deutschland für die Aufnahme Hunderttausender Landsleute. Den Großteil möchte er aber wieder ihre Heimat locken.(Bild: AFP/JOHN MACDOUGALL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Deutschland hat während des 14 Jahre dauernden Bürgerkriegs mehr syrische Flüchtlinge aufgenommen als jedes andere Land in der Europäischen Union. Einen Großteil davon will die Bundesregierung nun wieder loswerden. Unter anderem darüber sprachen der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz und Ahmed al-Scharaa während des Staatsbesuchs des syrischen Übergangspräsidenten am Montag in Berlin. 

0 Kommentare

„In der längeren Perspektive der nächsten drei Jahre – das ist der Wunsch von Präsident Scharaa gewesen – sollen rund 80 Prozent der Syrerinnen und Syrer, die sich derzeit in Deutschland aufhalten, in ihr Heimatland zurückkehren“, hieß es bei der Pressekonferenz der beiden. Der syrische Gast dankte der deutschen Bevölkerung, die in den vergangenen Jahren bereit gewesen sei, Hunderttausende Flüchtlinge aufzunehmen. „Aber der Bürgerkrieg ist zu Ende. Und jetzt gibt es grundsätzlich die Perspektive, auch in das Heimatland Syrien zurückzukehren“, appellierte der frühere Anführer der dschihadistischen Bewegung Hayat Tahrir al-Scham, der nunmehr als gemäßigt gilt.

Auch ein Treffen mit Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stand auf dem Plan.
Auch ein Treffen mit Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stand auf dem Plan.(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Rückkehr von 750.000 Syrern innerhalb von drei Jahren
Ende November 2025 waren nach Angaben der Bundesregierung noch rund 940.401 Syrerinnen und Syrer in Deutschland. 512.348 von ihnen hatten einen Schutzstatus, beispielsweise als Asylberechtigte. Legt man diese Zahlen zugrunde, ist die Rückkehr von mehr als 750.000 Syrern innerhalb von drei Jahren das Ziel – darunter auch eine sechsstellige Zahl mit einem Schutzstatus. Zum Vergleich: Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind seit Jänner 2025 mindestens 9777 syrische Staatsangehörige freiwillig aus dem Bundesgebiet ausgereist. Davon seien mindestens 5004 Ausreisen mit staatlicher Förderung erfolgt.

Straffällig gewordene Syrer sollen rascher abgeschoben werden.
Straffällig gewordene Syrer sollen rascher abgeschoben werden.(Bild: APA/Ralf Hirschberger)

Vordringlich zurückgeführt werden sollten Straftäter, sagte Merz. Der Kanzler meinte aber auch, dass diejenigen, die gut integriert seien, in Deutschland bleiben sollten. Scharaa sprach über Ärzte und Pflegepersonal, die in deutschen Krankenhäusern tätig seien – und Deutschland habe ein Interesse daran, dass diese Menschen auch in Deutschland blieben. „Aber viele, die hier sind, werden zu Hause gebraucht.“

Merz versprach: „Auf die Unterstützung Deutschlands auf dem Weg in eine gute Zukunft können Sie zählen.“ Für die Stabilisierung des Landes will Deutschland in diesem Jahr mehr als 200 Millionen Euro bereitstellen. Die wirtschaftlichen Beziehungen sollen gestärkt werden. 

Lesen Sie auch:
Syriens Übergangspräsident Ahmed al-Scharaa (re.) wurde auch von Deutschlands Außenminister ...
Syrischer Staatsbesuch
„Allahu Akbar“-Jubel: Berlin huldigt Ex-Terrorist
30.03.2026
Aufruf an Mitglieder
IS läutet „neue Phase“ des Kampfes in Syrien ein
22.02.2026
Abkommen mit Damaskus
Rückschlag für kurdische Autonomie in Syrien
30.01.2026

Fragile Sicherheitslage
Die politische und sicherheitspolitische Lage in Syrien ist mehr als ein Jahr nach dem Sturz von Baschar al-Assad weiterhin fragil. Es kam seitdem zu mehreren Gewaltwellen, bei denen Hunderte Menschen getötet wurden. Es gab Gefechte mit Minderheiten wie den Drusen im Süden oder den Alawiten an der Küste. Anfang des Jahres kam es zu schweren Kämpfen zwischen Regierungstruppen und kurdisch dominierten Kräften im Norden des Landes. Fachleute warnen auch vor einem Wiedererstarken der Terrormiliz Islamischer Staat.

Die Kosten für den Wiederaufbau liegen nach Schätzungen der Weltbank bei 216 Milliarden US-Dollar (rund 185 Mrd. Euro). Nach UN-Angaben leben 90 Prozent der Bevölkerung in Armut und etwa 70 Prozent sind auf humanitäre Hilfe angewiesen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
30.03.2026 23:06
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Peru hat immer wieder mit heftigen Niederschlägen zu kämpfen.
Dürre, Sturzregen etc.
Wetterphänomen El-Niño für Herbst prognostiziert
Kardinal Pierbattista Pizzaballa wurde nun doch Zugang zur Grabeskirche gewährt. 
Skandal in Jerusalem
Netanyahu gewährt Kardinal Zugang zur Grabeskirche
Die Aktenberge sind riesig. Ständig trudeln neue Anzeigen ins Haus (Symbolfoto).
Vorwürfe haltlos
Familienvater seit Jahren Ziel von Horror-Anzeigen
Der Kreml trimmt die Bevölkerung von Kindesbeinen an auf Krieg.
„Erwachsen spielen“
Russische Kindergärten geben Drohnen-Unterricht
In dem geklauten Lastwagen waren KitKat-Schokoriegel, die in „ganz Europa“ ausgeliefert werden ...
Jetzt droht Engpass
Lastwagen mit zwölf Tonnen KitKat-Riegel geklaut

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Ex-ORF-Star wird des Missbrauchs beschuldigt
184.099 mal gelesen
Krone Plus Logo
Sophie H. ist heute 54, verheiratet und Kanzleiangestellte: „Ich wollte einfach nur, dass er ...
Steiermark
Schock: Star-Trompeter bricht live im TV zusammen
153.442 mal gelesen
Toni Maier, hier bei einem früheren Auftritt, brach Samstagabend zusammen. 
Society International
Arnie-Sohn holt sich dreifachen Bodybuilding-Sieg
104.013 mal gelesen
Joe Baena trat am Wochenende in Papas Fußstapfen: Der Sohn von Arnold Schwarzenegger konnte sich ...
Außenpolitik
Fallschirmjäger, Marines, Panzer: Trump rüstet auf
1111 mal kommentiert
Das amphibische Angriffsschiff „USS Tripoli“ ist in der Golfregion angekommen.
Gericht
Illegaler rammt Frau am Schutzweg, niemand haftet
882 mal kommentiert
Auf diesem Schutzweg in Wien-Landstraße rammte der Inder Ende 2022 die dreifache Mutter am ...
Kolumnen
Nächster Bundespräsident Kaiser oder Wehrschütz?
779 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Mehr Außenpolitik
Plan vorgelegt:
So viele Syrer sollen aus Deutschland heimkehren
Internationaler Wirbel
Israel führt Todesstrafe für Terroristen ein
Ergebnis gepostet
Drogentest von Ungarns Oppositionschef negativ
Absturz in Finnland
Selenskyj entschuldigte sich für Drohnenvorfall
Iran-Krieg
Rushdie: „Freiheit nicht Teil von Trumps Projekt“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf