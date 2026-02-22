IS läutet „neue Phase“ des Kampfes in Syrien ein

Vom einstmaligen Kalifat der Terrormiliz Islamischer Staat ist in Syrien und im Irak nicht viel übrig geblieben. Doch seit dem Sturz des Regimes von Bashar al-Assad werden die zersplitterten Nester in Syrien immer aktiver. In den vergangenen Monaten kam es zu mehreren Anschlägen auf Regierungstruppen und US-Einheiten. Die Regierung in Washington führte daraufhin sogar Vergeltungsschläge durch. Nun ist eine Audiobotschaft des IS-Sprechers Abu Husaifa al-Ansari aufgetaucht, in der dieser zum Kampf aufruft.