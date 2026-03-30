„Allahu Akbar“-Jubel: Berlin huldigt Ex-Terrorist

Übergangspräsident will sich Westen annähern

Die von al-Sharaa angeführte Islamistenmiliz HTS hatte Ende 2024 nach fast 14 Jahren Bürgerkrieg den langjährigen Machthaber Bashar al-Assad gestürzt. Anschließend wurde al-Sharaa zum Übergangspräsidenten ernannt und steuert das Land seitdem hin zu einer Öffnung und Annäherung an den Westen. Dennoch kommt es immer noch zu Pogromen an Drusen, Massakern an Kurden. Erst am vergangenen Wochenende kam es zu Übergriffen auf Christen.