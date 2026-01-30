Rückschlag für kurdische Autonomie in Syrien

Dann unterzeichneten Anfang Jänner der syrische Übergangspräsident Ahmed al-Sharaa – ein früherer Dschihadist – und SDF-Chef Maslum Abdi ein Waffenruheabkommen. Es trat am 20. Jänner in Kraft und sieht vor, dass die kurdische Verwaltung in Nord- und Nordostsyrien in die syrische Zentralregierung integriert wird. Zudem soll der syrische Staat die „Verantwortung“ für die IS-Gefangenen übernehmen, die bisher bei den Kurden lag.