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„Krone“-Kommentar

Den fetten Audi zurückgeben, Herr Schellhorn!

Kolumnen
31.03.2026 05:00
Die Wahl des Dienstautos von Staatssekretär Schellhorn sorgte bereits im Mai 2025 für emotionale ...
Die Wahl des Dienstautos von Staatssekretär Schellhorn sorgte bereits im Mai 2025 für emotionale Debatten.(Bild: Krone KREATIV)
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Von Klaus Herrmann
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Mit ein paar Sätzen ein ganzes Land in Aufruhr versetzen: Schon bemerkenswert, wie das Sepp Schellhorn schafft, jener Neos-Staatssekretär für Deregulierung, der gänzlich unpassend im Außenministerium angesiedelt wurde, weil ihn, wie es heißt, kein anderer Minister an seiner Seite ertragen wollte und ihn daher Parteichefin Meinl-Reisinger „schlucken“ musste.

Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Ja, ein Aufreger nach dem anderen: In der sonntäglichen ORF-„Pressestunde“ sprach sich Schellhorn neuerlich für die Zusammenlegung von Bundesländern wie die Abschaffung des Bundesrates aus.

Wenn er nur provozieren wollte, dann ist ihm das gelungen. Denn ein Landeschef nach dem anderen empört sich über den Staatssekretär – der blaue sowieso, aber auch solche von den Neos-Regierungspartnern ÖVP und SPÖ.

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Noch schlimmer aber die Kopfwäsche, die er von „Parteifreunden“ verpasst bekommt. Denn ihr Staatssekretär ist am Sonntag auch tief in pinke Fettnäpfchen getreten – die von vielen Seiten geforderte Senkung der Lohnnebenkosten will er lieber auf die lange Bank schieben, während er sich von der Verlängerung des Wehrdienstes angetan zeigt. Harsch raten sie ihm nun, er möge sich das Neos-Parteiprogramm „zu Gemüte führen“.

Wenn man von hochrangigen Parteikollegen so zurechtgewiesen werden muss – dann wäre es höchste Zeit, zurückzutreten. Oder wie im Fall Schellhorn: den ihm so wichtigen fetten Audi-A8-Dienstwagen zurückzugeben ...

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