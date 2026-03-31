Den fetten Audi zurückgeben, Herr Schellhorn!

Noch schlimmer aber die Kopfwäsche, die er von „Parteifreunden“ verpasst bekommt. Denn ihr Staatssekretär ist am Sonntag auch tief in pinke Fettnäpfchen getreten – die von vielen Seiten geforderte Senkung der Lohnnebenkosten will er lieber auf die lange Bank schieben, während er sich von der Verlängerung des Wehrdienstes angetan zeigt. Harsch raten sie ihm nun, er möge sich das Neos-Parteiprogramm „zu Gemüte führen“.