NEOS und Landeschefs mit Aufstand gegen Schellhorn

„Manche können das Sticheln nicht lassen. Ergebnisorientierung sieht anders aus. Zentralismus schafft keine besseren Lösungen, sondern oft nur längere Wege. Wer die Bundesländer reduzieren will, entfernt die Politik von den Menschen und genau das darf nicht passieren. Österreich stark zu machen heißt nicht, Regionen zu schwächen – im Gegenteil: Unsere Bundesländer sind ein Erfolgsmodell. Ich bin für jede Reform, die Österreich stärker macht, aber sie muss den Menschen dienen und nicht nur auf dem Papier gut klingen“, so Stelzer.