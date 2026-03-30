NEOS und Landeschefs mit Aufstand gegen Schellhorn

Er ist zurück: Nachdem es monatelang ruhig geworden war um den pinken Pannen- und Deregulierungsstaatssekretär Sepp Schellhorn, sorgte er mit seinen Sagern in der ORF-Pressestunde am Sonntag wieder für Unmut. Und das unter den Landeshauptleuten, aber auch in der eigenen Partei. Die Kritik nimmt zu.
Ein Auftritt mit Folgen: Pannen-Staatssekretär Sepp Schellhorn sorgte mit seinen Sagern in der ORF-Pressestunde – wie berichtet – für Wirbel unter den Landeshauptleuten und in der eigenen Partei. Der NEOS-Generalsekretär Douglas Hoyos rückte noch am Sonntag mit Klarstellungen zu seinen Aussagen zur Wehrpflicht und zur Senkung der Lohnnebenkosten aus.
Wehrpflicht-Vorstoß als „Privatmeinung“
Beim Vorstoß Schellhorns für das 8+2-Modell bei der Wehrpflicht-Verlängerung handle es sich laut Hoyos lediglich um die Privatmeinung des Salzburgers. Damit war es aber nicht getan. Mit Nikolaus Scherak sah sich ein pinker Polit-Promi zur Schelte an den Parteikollegen genötigt.
Scherak empfahl ihm via X (vormals Twitter) „sich das eigene Parteiprogramm zu Gemüte zu führen“. Nachsatz: Man dürfe sich zudem nicht wundern, wenn sich Menschen von der Politik abwenden, wenn man nach dem Wahltag offenbar vergessen hat, wofür man gewählt wurde.
Stelzer ortet Sticheleien
Auch außerhalb Wiens hallen die Schellhorn-Sager aber immer noch nach. Nach Wiens mächtigem Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) und Tirols Landeschef Anton Mattle (ÖVP) äußerte sich Oberösterreichs ÖVP-Landeschef Thomas Stelzer zu Schellhorns Kritik, wonach man die Landeshauptleute-Konferenz abschaffen könne.
„Manche können das Sticheln nicht lassen. Ergebnisorientierung sieht anders aus. Zentralismus schafft keine besseren Lösungen, sondern oft nur längere Wege. Wer die Bundesländer reduzieren will, entfernt die Politik von den Menschen und genau das darf nicht passieren. Österreich stark zu machen heißt nicht, Regionen zu schwächen – im Gegenteil: Unsere Bundesländer sind ein Erfolgsmodell. Ich bin für jede Reform, die Österreich stärker macht, aber sie muss den Menschen dienen und nicht nur auf dem Papier gut klingen“, so Stelzer.
Der steirische FPÖ-Landeschef Mario Kunasek ergänzt: „Mit den Neos sitzt eine Chaos-Truppe in der Bundesregierung. Während die Außenministerin anstatt Politik für die Heimat zu machen, lieber im Ausland punkten möchte, disqualifiziert sich ihr verhaltensauffälliger Staatssekretär im Inland.“
Fellner: „Sepp, was machst du?“
Und Kärntens baldiger SPÖ-Landeschef Daniel Fellner kritisiert: „Schellhorn beschäftigt sich anscheinend am liebsten mit zwei Themen: Welchen Dienstwagen er fahren darf und welche Bundesländer er abschaffen würde. Das ist ein bisschen wenig, da frage ich mich: Sepp, was machst du?“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.