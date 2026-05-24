Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Der Weg zu Wohlstand

Kolumnen
24.05.2026 13:00
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der ...
Christian Baha ist Börsenexperte und gründete 1993 den ersten Börsen-Terminal Österreichs, der Daten in Echtzeit liefert. 1996 etablierte er den weltweit ersten Hedge-Fonds für Privatanleger. Baha verfolgte stets die Vision, Fonds für Vermögende auch kleineren Anlegern zugänglich zu machen.(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Porträt von Christian Baha
Von Christian Baha
0 Kommentare

Seit dem Ende der Corona-Pandemie hat Österreich erschreckend an Boden verloren. Die Wirtschaft ist in den vergangenen dreieinhalb Jahren insgesamt um mehr als ein Prozent geschrumpft. Zugleich gibt es gut zehn Prozent mehr Arbeitslose. Die Staatsschulden sind um rund zwölf Prozent bzw. knapp 50 Milliarden Euro gestiegen. Die Folge ist ein spürbarer Wohlstandsverlust: Seit Jänner 2023 hat unser Geld rund 17 Prozent an Kaufkraft eingebüßt.

Statt mutiger Strukturreformen erleben wir Sparpakete. Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wohlstand entstehen nicht in Ministerien, sondern in Unternehmen. Deshalb braucht Österreich optimale Bedingungen für Betriebe und Gründer. Ich selbst habe bereits an Arbeitsgruppen der Bundesregierung zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts teilgenommen. Die Vorschläge waren zahlreich – doch am Ende blieb alles beim Alten.

Österreich muss wieder echte Wettbewerbsvorteile schaffen, um Unternehmen ins Land zu locken. Die Schweiz zeigt es vor: Dort herrscht sogar Wettbewerb zwischen den Kantonen. Wirtschaftlich schwächere Regionen gewinnen durch niedrigere Steuern an Attraktivität. Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und Inflation sind in Österreich mindestens doppelt so hoch wie in der Schweiz. Das BIP pro Kopf, die Löhne und die Mindestpension sind in der Schweiz mindestens doppelt hoch wie in Österreich. De facto ist die Lehre daraus einfach: Wer Unternehmen fördert, fördert Wohlstand. Wer sie behindert, verspielt ihn.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
24.05.2026 13:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der abgedeckte Buckelwal „Timmy“ in Deutschland (Archivbild)
Warnung vor Kontakt
Timmys Kadaver könnte bei Hitze explodieren
Bei einem Hauseinsturz in Sachsen sind drei Menschen gestorben.
Gasleck gefunden
Hauseinsturz in Sachsen: Drei Leichen geborgen
Ungarns neuer Regierungschef Péter Magyar verspricht eine kooperative Politik, die ungarischen ...
Antrittsbesuch in Wien
Magyar: „Kooperation, aber auch Konfrontationen“
Die deutsche Tierpark-Leiterin Nicole Hoffmeister zieht ein Känguru-Baby auf.
„Wohnt in Pullover“
Deutsche Tierpark-Chefin zieht Känguru-Baby auf
Chinas Präsident Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin schreiten den roten Teppich vor der ...
Treffen in Peking
„Stabilisatoren“ Xi und Putin beschwören Einheit
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Im Bett nichts gebracht: Dann fielen drei Schüsse
190.487 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der im Internet posierende mutmaßliche Täter und sein Opfer, Katharina E. (28) aus Kottingbrunn
Steiermark
Mädchen (13) missbraucht: Was Ex-Politiker droht
70.359 mal gelesen
Ein Gutachter soll überprüfen, ob das Mädchen dauerhafte psychische Schäden erlitten hat ...
Wien
Akkubrand in Wien: Auch zweites Kind verstorben
62.726 mal gelesen
Am Vormittag wurde erst bekannt, dass seine dreijährige Schwester nach dem Brand im AKH ...
Gericht
Kinder-Raubbande verfolgte Opfer ins Lehrerzimmer
1051 mal kommentiert
Eine Jugendbande versetzte Kinder und Schüler in Wien-Döbling in Angst. 
Ukraine-Krieg
Selenskyj: Putin feuerte mit einer Monster-Rakete
972 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident verurteilte die Angriffe als „unverantwortlich“.
Außenpolitik
Nach Warnung vor Putin: Massiver Angriff auf Kiew
707 mal kommentiert
Ende Dezember vom russischen Verteidigungsministerium veröffentlichte Aufnahmen zeigen das ...
Mehr Kolumnen
„Stopplicht“-Kolumne
Die Zukunftsfrage: Wohin zieht es David Alaba?
„Krone“-Kommentar
Versöhnung auf Tschechisch
„Krone“-Kommentar
„Spekulanten“ und die Pensionslücke
„Krone“-Kommentar
Die ÖVP: Unsicheres Auftreten und plumpe Strategie
Zur Chefsuche im ORF
Parcours der Demütigungen: So wird das nichts
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf