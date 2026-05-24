Der Weg zu Wohlstand

Seit dem Ende der Corona-Pandemie hat Österreich erschreckend an Boden verloren. Die Wirtschaft ist in den vergangenen dreieinhalb Jahren insgesamt um mehr als ein Prozent geschrumpft. Zugleich gibt es gut zehn Prozent mehr Arbeitslose. Die Staatsschulden sind um rund zwölf Prozent bzw. knapp 50 Milliarden Euro gestiegen. Die Folge ist ein spürbarer Wohlstandsverlust: Seit Jänner 2023 hat unser Geld rund 17 Prozent an Kaufkraft eingebüßt.
Statt mutiger Strukturreformen erleben wir Sparpakete. Arbeitsplätze, Wertschöpfung und Wohlstand entstehen nicht in Ministerien, sondern in Unternehmen. Deshalb braucht Österreich optimale Bedingungen für Betriebe und Gründer. Ich selbst habe bereits an Arbeitsgruppen der Bundesregierung zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts teilgenommen. Die Vorschläge waren zahlreich – doch am Ende blieb alles beim Alten.
Österreich muss wieder echte Wettbewerbsvorteile schaffen, um Unternehmen ins Land zu locken. Die Schweiz zeigt es vor: Dort herrscht sogar Wettbewerb zwischen den Kantonen. Wirtschaftlich schwächere Regionen gewinnen durch niedrigere Steuern an Attraktivität. Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und Inflation sind in Österreich mindestens doppelt so hoch wie in der Schweiz. Das BIP pro Kopf, die Löhne und die Mindestpension sind in der Schweiz mindestens doppelt hoch wie in Österreich. De facto ist die Lehre daraus einfach: Wer Unternehmen fördert, fördert Wohlstand. Wer sie behindert, verspielt ihn.
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