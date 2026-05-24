Der Weg zu Wohlstand

Österreich muss wieder echte Wettbewerbsvorteile schaffen, um Unternehmen ins Land zu locken. Die Schweiz zeigt es vor: Dort herrscht sogar Wettbewerb zwischen den Kantonen. Wirtschaftlich schwächere Regionen gewinnen durch niedrigere Steuern an Attraktivität. Arbeitslosigkeit, Staatsverschuldung und Inflation sind in Österreich mindestens doppelt so hoch wie in der Schweiz. Das BIP pro Kopf, die Löhne und die Mindestpension sind in der Schweiz mindestens doppelt hoch wie in Österreich. De facto ist die Lehre daraus einfach: Wer Unternehmen fördert, fördert Wohlstand. Wer sie behindert, verspielt ihn.