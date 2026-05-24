Warum beugt Van der Bellen sich sozialen Medien?

Kritischen Fragen mag sich Van der Bellen offenbar nicht mehr stellen, zu sprichwörtlichen Predigten von der Kanzel herab lässt er sich manchmal doch noch hinreißen. Wie bei der Verleihung von Journalistenpreisen im Vorjahr. Da erklärte er, dass Journalismus und Social Media in einem Widerspruch zueinander stünden. Auf Social Media würden sich „Gerüchte von alleine verbreiten, dafür braucht es keine Journalistinnen und Journalisten“. Er kritisierte, dass sich Medien „der Logik sozialer Medien beugen“.