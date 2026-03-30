Sepp Schellhorn: Wär‘ er bloß Wirt geblieben …

Und er sagte da durchaus vernünftige Sachen über die Schwierigkeiten in der Wirtschaft, mit den Kammern, der trägen Bürokratie und den politischen Zuständen im Allgemeinen. Was man halt so sagt im Wirtshaus zu früher und noch mehr zu vorgerückter Stunde. Es gab Applaus, und Schellhorn fand immer mehr Gefallen an seiner Rolle als Wutwirt.