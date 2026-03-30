Sepp Schellhorn: Wär‘ er bloß Wirt geblieben …

Auf den ersten Blick gar nicht unsympathisch, meistens zu laut, immer irgendwie auffällig, häufig besserwisserisch, manchmal einfach nur streitsüchtig.
Jeder kennt diese Zeitgenossen, die immer und um jeden Preis auffallen wollen. An guten Tagen findet man solche Leute auch durchaus lustig. Zumindest eine Zeit lang. Irgendwann aber gehen sie einem nur noch auf den Wecker. Dann macht man lieber einen großen Bogen um sie.
Sepp Schellhorn ist eine von diesen Nervensägen. In seinem früheren Hauptberuf als Hotelier und Wirt auf dem Land in Salzburg hat das nicht wirklich gestört. Die Gäste aus den vornehmlich schicken Wiener Kreisen fanden das Auftreten des oft grantigen Gastronomen amüsant.
Und er sagte da durchaus vernünftige Sachen über die Schwierigkeiten in der Wirtschaft, mit den Kammern, der trägen Bürokratie und den politischen Zuständen im Allgemeinen. Was man halt so sagt im Wirtshaus zu früher und noch mehr zu vorgerückter Stunde. Es gab Applaus, und Schellhorn fand immer mehr Gefallen an seiner Rolle als Wutwirt.
Es kam, wie es kommen musste: „Der Sepp“, wie er sich nennt, zog hinaus aus der Pongauer Wirtsstube, hinein in die Landespolitik und nach Wien ins Parlament, um endlich berühmt zu werden. Das ist ihm als Staatssekretär jetzt auch irgendwie gelungen.
Leider nimmt man ihn mittlerweile nicht mehr ganz ernst. Das ist schade. Denn es wäre nicht alles falsch, was er sagt.
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