So lief Königin Máximas geheimer Wien-Ausflug

Sonst sind von offizieller, protokollarischer Seite keine Termine durchgesickert. Doch klar ist, dass Máxima bereits vor vier Jahren festhielt: „Wien ist eine Stadt zum Verlieben.“ Gut möglich also, dass sie hier ebenso private Kontakte geknüpft hat. Und eine gewisse Austro-Affinität kann man ihr ohnehin nicht absprechen, denn der Skiurlaub in Lech – wenn auch mittlerweile ohne offizielles Foto der holländischen Royals – gehört fix zu ihrem Jahresplanund mitunter per sofort auch ein obligater Wien-Besuch.