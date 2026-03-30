So lief Königin Máximas geheimer Wien-Ausflug

Ohne Protokoll und ohne besondere Spezialbehandlung war Hollands beliebte und als bodenstädnig bekannte Königin unterwegs. Die „Krone“ weiß, wo die niederländische Monarchin war und tafelte.
Zuletzt waren König Willem-Alexander und Königin Máxima der Niederlande 2022 in Österreich zu Gast. Damals hochoffiziell, samt präsidialem Treff mit unserem Staatsoberhaupt Alexander Van der Bellen. Letzterer war diesmal aber nicht eingeweiht, als die holländische Monarchin am vergangenen Wochenende in der Hauptstadt weilte. . .
Königlicher Genuss
. . .so wie auch nur wenige andere. Quasi, wenn man so will, wusste davon nur ein erlauchter Kreis. Zudem durften sich am Sonntag auch alle Anwesenden im Gasthaus zur Oper zählen. Die Betreiberfamilie Plachutta gab dazu auf „Krone“-Anfrage zwar „keine Auskunft“, doch wie ADABEI erfuhr, war Máxima dort jedenfalls zu Gast – dem Vernehmen nach königliches Schnitzelvergnügen inklusive.
Sonst sind von offizieller, protokollarischer Seite keine Termine durchgesickert. Doch klar ist, dass Máxima bereits vor vier Jahren festhielt: „Wien ist eine Stadt zum Verlieben.“ Gut möglich also, dass sie hier ebenso private Kontakte geknüpft hat. Und eine gewisse Austro-Affinität kann man ihr ohnehin nicht absprechen, denn der Skiurlaub in Lech – wenn auch mittlerweile ohne offizielles Foto der holländischen Royals – gehört fix zu ihrem Jahresplanund mitunter per sofort auch ein obligater Wien-Besuch.
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