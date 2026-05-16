„Linke Tasche – rechte Tasche“, wohin man schaut

Wie lange wird es dauern, bis der Staat einmal anfängt, bei sich selbst zu sparen? Zum Beispiel bei der Parteienförderung: Eine Viertelmilliarde geht dafür pro Jahr drauf. Sie rührt die Regierung aber nicht an. Denn es ist bekanntlich viel einfacher, den Bürgern weiter direkt und indirekt das Geld aus der Tasche zu ziehen.