Träumen wir insieme von ein bisschen Frieden

Jener von Toto Cutugno: Das war so einer. 1990, als der Eiserne Vorhang, der Europa jahrzehntelang harsch in zwei Blöcke geteilt hatte, zerbröckelte, als auch die österreichische Starterin Simone beim Song Contest „Keine Mauern mehr“ herbeisang, da eroberte der Italiener im Finale in Zagreb die Herzen der Europäer. Er sang in seiner Muttersprache von den beiden Teilen Europas: „Mit dir, so weit entfernt und so verschieden. Mit dir, einem Freund, den ich verloren glaubte. Du und ich, mit dem gleichen Traum.“