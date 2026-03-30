Iran droht: Setzen US-Bodentruppen „in Brand“

Iranischer Marine-Kommandant tot

Die vom Iran unterstützte jemenitische Houthi-Miliz ist am Wochenende mit Raketenangriffen auf Israel in den Krieg eingetreten. Kuwait meldete nach einem Angriff auf eine Energieanlage einen Toten. Und auch der Iran bestätigte die Tötung eines wichtigen Marinekommandanten. Die einflussreichen Revolutionsgarden berichteten vom „Märtyrertod“ ihres Marinekommandeurs, Konteradmiral Alireza Tangsiri.

Trump: „Würde am liebsten das Öl im Iran nehmen“

Trump würde unterdessen nach eigenen Angaben gerne die Kontrolle über Irans Öl übernehmen (siehe Video unten).