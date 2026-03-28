Erste Rakete aus dem Jemen trifft Israel

Bereits nach Beginn des durch den Hamas-Angriff auf Israel ausgelösten Gaza-Krieges am 7. Oktober 2023 hatten die Houthi Israel mit Raketen und Drohnen angegriffen. Zudem attackierten sie immer wieder Schiffe, die angeblich mit Israel in Verbindung standen. Seit Beginn einer Waffenruhe im Gazastreifen am 10. Oktober vergangenen Jahres hatten die Houthi jedoch keine Angriffe auf Israel oder auf Schiffe für sich reklamiert.