750 Millionen weniger Defizit: So saniert sich ÖGK

Die aktuelle Gebarungsprognose für die kommenden beiden Jahre sieht nun minus 217,8 Millionen Euro 2026 und minus 398,8 Millionen Euro 2027 vor (in der Februar-Prognose waren es noch -431 bzw. -687 Mio. Euro). Dennoch sah McDonald Anlass zu Warnungen: Der demografische Druck bleibe, dazu komme der Irankrieg, die Energiekrise, die hohe Arbeitslosigkeit und die Zurückhaltung beim Konsum. Es brauche weitere Anstrengungen, um auch in den nächsten Jahren den kommenden medizinischen Fortschritt zugänglich zu machen und die ÖGK leistungsfähig zu halten, etwa durch eine Vervielfachung der Primärversorgungszentren.