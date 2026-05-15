Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wer dafür zahlt

750 Millionen weniger Defizit: So saniert sich ÖGK

Innenpolitik
15.05.2026 12:12
Das Gesundheitssystem steht permanent unter Druck.
Das Gesundheitssystem steht permanent unter Druck.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Die Gesundheitskasse vermeldet erstaunliche Gebarungszahlen. Statt minus 906 Millionen lag das Defizit für 2025 nur bei 156,3 Millionen Euro. In der Verwaltung wurde gekürzt, betont ÖGK-Obmann Peter McDonald. Doch den großen Brocken stemmen andere ...

0 Kommentare

Denn allein die Erhöhung der Krankenversicherungsbeiträge für Pensionisten von 5,1 auf 6,0 Prozent bringt ab dem ersten vollen Jahr (2026) 500 bis 700 Millionen Euro zusätzlich ein. Das Jahr 2025 dagegen war ein sogenanntes Rumpfjahr ab Juni, die Einnahmen waren demnach halb so hoch. Hinzukommen Einsparungen bei Krankentransporten, Krankengeld und bei Zahnspangen – die „Krone“ hat berichtet

Einsparungen in der Verwaltung
„Seit 2020 haben wir 300 Dienstposten gestrichen und reduzieren um zehn Prozent die Verwaltungsflächen“, sagt McDonald im Gespräch mit der „Krone“. „Weiters haben wir Gehaltsabschlüsse für die Sozialversicherungsmitarbeiter merkbar unter der Inflation abgeschlossen. Wir sparen im eigenen Bereich zuerst.“

McDonald warnt vor steigenden Kosten im Gesundheitsbereich.
McDonald warnt vor steigenden Kosten im Gesundheitsbereich.(Bild: Mario Urbantschitsch)

„98 Prozent unserer Ausgaben gehen direkt in Versicherungsleistungen, wo wir am Verhandlungstisch mit Ärztekammer, Pharmawirtschaft, Bandagisten und vielen anderen Preise verhandeln. Und in diesem Bereich ist es uns im letzten Jahr gelungen, Kostendämpfungen zu erreichen.“

Zahl der über 65-Jährigen explodiert
Priorisierungen werden auch künftig notwendig sein, denn in den nächsten 25 Jahren wird die Zahl der über 65-Jährigen um 50 Prozent steigen. Und die über 65-Jährigen brauchen doppelt so viele medizinische Leistungen wie Jüngere.

Lesen Sie auch:
Bei Krankentransporten gibt es künftig Selbstbehalte. 
Kasse bittet zur Kassa
ÖGK muss sparen: So trifft es jetzt die Patienten
30.04.2025
Trotz Sparkurs
Pflegegeld wird für kommendes Jahr erhöht
12.05.2026

Die aktuelle Gebarungsprognose für die kommenden beiden Jahre sieht nun minus 217,8 Millionen Euro 2026 und minus 398,8 Millionen Euro 2027 vor (in der Februar-Prognose waren es noch -431 bzw. -687 Mio. Euro). Dennoch sah McDonald Anlass zu Warnungen: Der demografische Druck bleibe, dazu komme der Irankrieg, die Energiekrise, die hohe Arbeitslosigkeit und die Zurückhaltung beim Konsum. Es brauche weitere Anstrengungen, um auch in den nächsten Jahren den kommenden medizinischen Fortschritt zugänglich zu machen und die ÖGK leistungsfähig zu halten, etwa durch eine Vervielfachung der Primärversorgungszentren.

Zu viele Medikamentenverordnungen
Der Kassenobmann will als Nächstes die hohe Anzahl von Medikamentenverordnungen prüfen. Genauer hinschauen möchte er auch bei der Häufigkeit von Arztbesuchen, wo Österreich mit 13 pro Versichertem und Jahr europaweiter Spitzenreiter sei. Letzteres sei Teil der Diskussion im Rahmen der Reformpartnerschaft gemeinsam mit Bund, Ländern und Gemeinden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
15.05.2026 12:12
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
PensionistenInflation
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Alarm in Autobranche
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
In Deutschland läuft derzeit der Mordprozess um den achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Prozess um Fabian (8)
Vater ist mit Mordverdächtiger wieder in Beziehung
US-Medien berichten:
Iran besitzt noch Großteil seines Raketenarsenals
Dieses Bild postete Trump und betitelte es mit „51. Bundesstaat“.
Provokantes Posting
Trump erklärt Venezuela zu „51. Bundesstaat“
Das Baby wurde auf natürlichem Weg gezeugt und zunächst von der Mutter sowie dem biologischen ...
Historisches Urteil
Italien erkennt drei Elternteile für Kind (4) an
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
155.793 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
150.061 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Alpin
Manuel Feller: Ein Posting für die Liebe
135.552 mal gelesen
Manuel Feller feiert die Liebe zu seiner Frau.
Wirtschaft
Bittere Finanz-Umfrage: Österreicher verzweifeln!
1519 mal kommentiert
Symbolbild
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
805 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Society International
Alle Finalisten, Cosmó-Party und sexy Swarovski!
752 mal kommentiert
Victoria Swarovski heizte den ESC-Fans im Glitzerbody ein.
Mehr Innenpolitik
Gespräch über Trump?
Putin kündigt baldige Reise nach China an
Wer dafür zahlt
750 Millionen weniger Defizit: So saniert sich ÖGK
Peking-Besuch beendet
Trump bei Xi: „Fantastische Deals“, Iran und Rosen
Abschlussarbeit etc.
Das ändert sich bei der Matura im kommenden Jahr
Auch Politik trauert
„Schuf sich selbst“ – Österreich ehrt VALIE EXPORT
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf