US-Präsident spricht schon von „Straße von Trump“

Doch es gibt auch mahnende Stimmen. Ray Myers aus der Region von Dallas unterstützt Trump zwar. Wenn sich der Konflikt in die Länge ziehe, werde das aber viele im MAGA-Lager befremden, prognostiziert er. „Wenn man einen Krieg beginnt, gibt es Risiken, und man weiß nie, was passieren kann“, so der 81-Jährige. Vor allem die steigenden Spritpreise könnten nach seinen Worten für Trump zum Problem werden. „Das ist das Barometer – die Benzinpreise“, stellt er fest.